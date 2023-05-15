泰國大選變天！前進黨橫掃首都曼谷　誰來組閣、擔任總理仍有變數

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根據泰國選委會數據顯示，目前前進黨已拿下151席，包括113個選區議席和38個政黨議席；為泰黨拿下141席，包括112個選區議席和29個政黨議席，第三名的泰自豪黨得70席，由副總理巴維領導的公民力量黨得41席、總理帕拉育領導的團結建國黨獲得36席、老牌政黨民主黨僅獲25席。
前進黨、為泰黨擬結盟
開票後一路領先的前進黨，該黨總理候選人皮塔在推特上發文表示，前進黨將成為籌組新政府的主要政黨，「（選舉）結果清楚顯示，前進黨獲得全國人民壓倒性支持」。令人訝異的是，前進黨在首都曼谷氣勢如虹、近乎橫掃全局，過去紅黃衫軍對峙時，曼谷一直是保皇派、保守派的大本營，此次大選顯示，曼谷菁英的政治態度已有大幅轉變。皮塔也表明不會與軍方政黨組成執政聯盟，但是對於和為泰黨結盟保持開放態度。
為泰黨總理候選人、泰國前總理塔克辛的女兒貝丹東（Paetongtarn Shinawatra）表示，她為前進黨獲得選民支持與肯定感到開心，但現在討論結盟還還太早，「最重要是傾聽人民的心聲。」
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院泰國研究主任丁薩表示，為泰黨未獲壓倒性勝利令人意外，「為泰黨看起來不太可能贏得250議席單獨過半，前進黨的表現比預期好，尤其是在首都曼谷和前總理塔克辛的故鄉清邁。」
前進黨在塔克辛老家清邁擊敗為泰黨
前進黨不僅橫掃首都曼谷，拿下33席中的多數議席，在前總理塔克辛家鄉、北部大城清邁，前進黨也以11席力壓為泰黨的5席。學者估計，為泰黨和前進黨的議席加總起來可能超過300席，但若要取得總理任命權，必須獲得上下議院議席總數的一半，也就是376席。換句話說，前進黨和為泰黨若要推舉總理，還有上議院的關卡要過。學者認為，由軍方及保守勢力主導的上議院肯定會反對前進黨黨魁皮塔成為總理。
此外，為泰黨和前進黨聯手組成聯合政府也不獲外界看好，因為前進黨作風過於激進且高舉理想主義大旗，一旦進入政府體制，勢必有巨大的調適過程。因此，為泰黨有可能傾向和老牌政黨民主黨，以及原屬執政黨派的泰自豪黨和公民力量黨等組成聯合政府。但為泰黨黨魁曾表示，為泰黨拒絕和軍人政黨組成聯合政府，由此看來，泰國選後組閣仍有極大變數。
新政府可能需要兩個月組成
前進黨已釋出善意，願與為泰黨組成聯合政府，希望儘快展開有關談判。泰國東方大學政治系學者奧蘭認為，泰國選後組閣可能會經歷一些混亂，過程將會是條漫漫長路。可以預期，必定會有人提出異議，拒絕承認部份選舉結果，導致某些選區可能需要重新投票。
奧蘭認為，新政府可能需要兩個月的時間才能組閣成功，也就是說一切要等到7月才能塵埃落定。