泰國國會大選開票中！反對派席次大幅領先　帕拉育連任之路告急

泰國大選變天！前進黨橫掃首都曼谷　誰來組閣、擔任總理仍有變數

▲泰國大選結果顯示，由42歲型男學霸皮塔所帶領的前進黨獲得選民青睞，在首都曼谷掀起旋風，拿下大多數議席。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國大選結果顯示，由42歲型男學霸皮塔所帶領的前進黨獲得選民青睞，在首都曼谷掀起旋風，拿下大多數議席。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

泰國大選在14日登場，目前開票已近尾聲，結果顯示，高舉民主改革大旗的前進黨（Move Forward）表現亮眼，不僅受到年輕世代歡迎，更橫掃保守勢力大本營首都曼谷，反倒是泰國最大反對黨為泰黨（Pheu Thai）意外落後於前進黨，兩大反對黨可望獲得下議院500個議席中奪得超過280席，未來若能聯手組閣，貝丹東將一圓「為父報仇」的心願，重返執政。但部份學者認為，兩黨可能很難就總理人選達成共識。

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根據外媒報導，根據已完成統計的選票顯示，前進黨和為泰黨相加起來的票數遙遙領先，預計在下議院500個議席中拿下超過280席，但是根據泰國憲法規定，必須在上下兩院囊括過半席位的政黨候選人，才能當選總理。

根據泰國選委會數據顯示，目前前進黨已拿下151席，包括113個選區議席和38個政黨議席；為泰黨拿下141席，包括112個選區議席和29個政黨議席，第三名的泰自豪黨得70席，由副總理巴維領導的公民力量黨得41席、總理帕拉育領導的團結建國黨獲得36席、老牌政黨民主黨僅獲25席。

▲泰國大選結果顯示，民主陣營大獲全勝，保守勢力慘敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國大選結果顯示，民主陣營大獲全勝，保守勢力慘敗。（圖／美聯社／達志影像）
前進黨、為泰黨擬結盟

開票後一路領先的前進黨，該黨總理候選人皮塔在推特上發文表示，前進黨將成為籌組新政府的主要政黨，「（選舉）結果清楚顯示，前進黨獲得全國人民壓倒性支持」。令人訝異的是，前進黨在首都曼谷氣勢如虹、近乎橫掃全局，過去紅黃衫軍對峙時，曼谷一直是保皇派、保守派的大本營，此次大選顯示，曼谷菁英的政治態度已有大幅轉變。皮塔也表明不會與軍方政黨組成執政聯盟，但是對於和為泰黨結盟保持開放態度。

為泰黨總理候選人、泰國前總理塔克辛的女兒貝丹東（Paetongtarn Shinawatra）表示，她為前進黨獲得選民支持與肯定感到開心，但現在討論結盟還還太早，「最重要是傾聽人民的心聲。」

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院泰國研究主任丁薩表示，為泰黨未獲壓倒性勝利令人意外，「為泰黨看起來不太可能贏得250議席單獨過半，前進黨的表現比預期好，尤其是在首都曼谷和前總理塔克辛的故鄉清邁。」

▲泰國大選結果顯示，前總理塔克辛之女貝丹東所屬的為泰黨，表現不如預期，得票率排名第二。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國大選結果顯示，前總理塔克辛之女貝丹東所屬的為泰黨，表現不如預期，得票率排名第二。（圖／美聯社／達志影像）
前進黨在塔克辛老家清邁擊敗為泰黨

前進黨不僅橫掃首都曼谷，拿下33席中的多數議席，在前總理塔克辛家鄉、北部大城清邁，前進黨也以11席力壓為泰黨的5席。學者估計，為泰黨和前進黨的議席加總起來可能超過300席，但若要取得總理任命權，必須獲得上下議院議席總數的一半，也就是376席。換句話說，前進黨和為泰黨若要推舉總理，還有上議院的關卡要過。學者認為，由軍方及保守勢力主導的上議院肯定會反對前進黨黨魁皮塔成為總理。

此外，為泰黨和前進黨聯手組成聯合政府也不獲外界看好，因為前進黨作風過於激進且高舉理想主義大旗，一旦進入政府體制，勢必有巨大的調適過程。因此，為泰黨有可能傾向和老牌政黨民主黨，以及原屬執政黨派的泰自豪黨和公民力量黨等組成聯合政府。但為泰黨黨魁曾表示，為泰黨拒絕和軍人政黨組成聯合政府，由此看來，泰國選後組閣仍有極大變數。

▲泰國大選在14日登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國大選在14日登場。（圖／美聯社／達志影像）
新政府可能需要兩個月組成

前進黨已釋出善意，願與為泰黨組成聯合政府，希望儘快展開有關談判。泰國東方大學政治系學者奧蘭認為，泰國選後組閣可能會經歷一些混亂，過程將會是條漫漫長路。可以預期，必定會有人提出異議，拒絕承認部份選舉結果，導致某些選區可能需要重新投票。

奧蘭認為，新政府可能需要兩個月的時間才能組閣成功，也就是說一切要等到7月才能塵埃落定。

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