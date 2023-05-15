巷仔內／周休三日是勞資雙方的信任戰！充分溝通立場　才走得下去

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於是巴恩斯開始大力倡導他的理念，並與英國非營利機構4 Day Week Global等單位合作，先在英國進行實驗。實驗結果大受好評，漸漸地，周休三日的概念開始在歐洲風行，也開始傳往世界其他國家。巴恩斯也把他的經驗寫成《週休三日工時革命》一書，希望能有越來越多企業願意推動周休三日。
不過巴恩斯在書中開宗明義就提到，周休三日必須是勞資雙方合作，才能完成的政策。首先，勞工必須自己先釐清，自己平日工作時，是否常遇到哪些會拖累工作效率的瑣事？例如無意義的會議、在茶水間聊八卦聊太久，或是偷懶上網逛網拍等等，既然要增加每日的工作效率，就要自己先訂定目標，如何降低這些干擾，讓原本五天的工作可以在四天內完成。
對資方來說，如果願意給勞方多一天假，就必須先保證，每周工時不會因此增加，其他的上班日，還是可以準時下班不必加班。否則把每周工作五天、每天工作八小時，變成每周工作四天、每天工作十小時，這也會讓勞工對此政策失去誘因。但即使資方願意周休三日，願意授權給勞工自己決定自己的績效，但企業畢竟還是以營利為目的，如果因為勞工多休一天假，導致企業營收減少，或是客戶抱怨增加，這樣的多一天假，就顯得不可行。還有，勞工也必須記得，這是勞資雙方協調後的結果，但若勞工每周工作四天後，資方發現效率仍未提升，至少比工作五天時的效率差，那資方也有權拒絕再實施周休三日。
周休三日是每個企業、勞資彼此溝通後的結果，因此不必然是一家公司內部都要全面推行，勞資雙方的意願最重要，若有勞工不願配合，或主管有疑慮，也可以先由部分部門先行推動，且周休三日也不是硬性規定都要在周末三天休假，否則少了輪值人員，對公司的營運也有影響。總而言之，周休三日是勞資雙方彼此都有意推動、想出可行的替代方案後，才有可能達成的結果。
若順利推行，勞工多出一天假，可以有更充足的休息時間，讓身心都恢復活力，也能有更多時間陪伴家人，有助於增加結婚率與生育率。但多數勞工都還是擔心，多了一天假可能會減少收入，甚至多這天假不知道要幹嘛，不如就還是維持每周上班五天就好。這也是歐美國家初期推動周休三日時常會遇到的問題，有時是勞工自己不願意，或是無法保證，少上一天班不會影響工作效率，如此一來，資方也就沒有實施周休三日的必要。
話說回來，雖然為了生活，人人都必須工作，但工作並不是生活的全部，隨著時代進步，大家都應該更重視自己的勞權，有權決定多休息、有權重視自己的健康、有權花更多時間在自己身上，而不是只有上班工作。
再回到網友的連署。可想而知，當勞資雙方沒有共識時，大家都會期待由政府訂定標準。但各行各業型態不同，每個勞工如何設法增加自己的工作效率，方法也不同，很難由政府統一訂出標準，也不可能強制要求企業遵守、否則就裁罰，畢竟每家企業的營運狀況也不一。所以，在討論「周休三日」前，更重要的是勞資都要清楚表達自己立場，勞方為什麼想多休一天、資方要如何保證多休一天不會損害公司利益？勞資雙方彼此有共同的理念，這個政策才有辦法繼續推動下去。