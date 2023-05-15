中捷緊急應變改善　即起有異狀隨車員可立即煞停

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國民黨市議員張廖乃綸、張瀞分質詢，中捷未來的偵測系統如何改善；無黨籍市議員陳廷秀表示，前事不忘、後事之師，要求中捷痛定思痛，提出檢討。
莊明聰再次向罹難者、社會大眾致上最深歉意，他指出，軌道運輸系統，當時在設計時有風險評估、考量其辨識性，北捷文湖線營運27年沒有發生過，當時未考慮到高空會掉落大型異物；中捷公司提出緊急應變措施，未來強化偵測系統。
莊明聰表示，異物入侵時，多在颱風階段，捷運是專有路權，理論上軌道是淨空的，在颱風期間會有飄落物，如廣告看板，出現7級風就會把人工駕駛門板打開，在異物入侵時就會按下緊急煞車按鈕。
他說，在硬體設備加強改善前，即日起，隨車員在駕駛端，人工駕駛面板全時段打開，列車出發前、行進中，只要有異樣，隨車員立即按鈕停車。
莊明聰指出，北捷營運27年沒有大型物掉落，但在颱風期間也有異物侵入，例如廣告招牌，但列車的障礙物偵測桿若偵測到，就會緊急煞車。
他表示，這起意外造成人命傷亡，深感愧疚，同業也趁機檢討，答詢中一度脫口而出「我們是倒霉」，隨即改口「我們遭遇到了，我們要面對」，藉此修改標準作業流程，思考在月台上也增設緊急按鈕，同業以此為借鏡，全為提高更安全乘車環境。（編輯：陳仁華）1120515
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