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響應普發6000元　駁二「厚禮數」推優惠活動款待遊客

▲響應政府普發現金6000元，駁二藝術特區趁勢推出「厚禮數-駁二好店」優惠活動。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.15）
▲響應政府普發現金6000元，駁二藝術特區趁勢推出「厚禮數-駁二好店」優惠活動。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.15）

記者陳美嘉／高雄報導

響應政府普發現金6000元，駁二藝術特區趁勢推出「厚禮數-駁二好店」優惠活動，即日起至8月15日止，至駁二園區指定店家，當日單筆消費滿額即可享現金折抵，更有機會可以轉扭蛋抽好禮。

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高市府文化局局長王文翠表示，「厚禮數kāu-lé-sòo」是台語發音，意思是禮數周到，高雄駁二這次推出為期三個月的「厚禮數-駁二好店」活動，集結園區眾多藝文及餐飲品牌推出多重優惠方案，希望能讓到訪民眾感受駁二的多重禮數，也感受大方又熱情的高雄魅力。

▲「厚禮數-駁二好店」集結園區眾多藝文及餐飲品牌推出多重優惠方案，（圖／駁二提供）
▲「厚禮數-駁二好店」集結園區眾多藝文及餐飲品牌推出多重優惠方案，（圖／駁二提供）
即日起至8月15日，民眾到駁二藝術特區指定餐飲店家，包含典藏駁二餐廳、細酌牛飲、微熱山丘、Now&Then by nybc、紅橋上的HOMIE紅瀰餐酒館，單筆消費滿1,000元就可現折100元。駁二園區眾多文創品牌與特色選物，則推出指定店家單筆消費滿500元可現折50元的活動，駁二庫房賣店（大勇C5倉庫及大義C7舊事倉庫）單日單筆購買指定商品滿500元也享有9折優惠。

此外，駁二也規劃了有趣的轉扭蛋抽好禮活動，園區指定店家及駁二庫房賣店（指定商品）當日單筆消費滿1,000元，可獲得抽獎券乙張，持券至駁二大勇C5服務台或大義C7舊事倉庫即可轉扭蛋試試手氣，兌完為止。歡迎大家來駁二感受專屬的「厚禮數」，更多藝文活動與優惠好康歡迎至駁二藝術特區官網查詢。

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