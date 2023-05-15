《粽邪3》男主角遭爆「片酬喊漲6成」 殺青半年合約還沒簽
現年32歲的「田徑小王子」張庭瑚，曾錄製運動實境節目《全明星運動會》表現優異、廣獲好評！不料，現在卻被爆出主演的電影《粽邪3：鬼門開》在疫情後重新開拍，張庭瑚經紀公司卻要求大幅「調漲片酬」，連帶影響「國片輔導金」未能如期撥款。張庭瑚經紀人劉瑋慈否認「漲價」一事，強調合約進行中。
記者黃雅琪/綜合報導
《粽邪》系列電影新作《粽邪3：鬼門開》，拍攝過程遇上新冠肺炎疫情高峰期曾停拍、多次調整檔期；根據《鏡週刊》報導，知情人士爆料張庭瑚的經紀公司，在電影復拍後要求「提高6成片酬」，導致雙方未能達成共識因而尚未簽訂合約；《粽邪3：鬼門開》去年1月宣佈獲得國片輔導金800萬元、11月殺青，本片定檔於8月25日上映，一切就緒只欠張庭瑚合約沒簽，輔導金也就被卡關而拿不到。
《粽邪3：鬼門開》監製鄒介中表示，電影拍攝期間確實受到疫情影響停拍又復拍，因此整體進度等於是重頭再來，因而「國片輔導金」的撥款時間也跟著延遲，不過一切都在持續進行中。張庭瑚經紀人劉瑋慈則澄清，張庭瑚自始至終接演的條件都沒有改變，也沒有所謂「調漲片酬」一事，相關合約都交由委任律師處理中。