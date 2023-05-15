貿然週休三日使企業成本增加　商總許舒博：應從彈性工時先做

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許舒博表示，華人社會強調勤奮，但歐美多喊Vacation，連美國總統都有假期，時間到了就放假去。再來，歐美國家民眾多白天逛商場，台灣百貨卻是晚上較多人，且台灣觀光與飯店業假日就是旺季，製造業也有淡旺季，每個產業都有不同的狀況，如果真要實施週休三日可能會對企業在人力上的安排造成衝擊。
許舒博認為，現在企業面臨少子化與缺工已經一個頭兩個大，如果真的要實施週休三日，在人力安排上會有很大的變革與困難。他坦言，台灣企業原本參與國際經濟合作組織的機會已經很少了，關稅已經比別的國家高，週休三日可能讓企業為了補足該有的人力而不得不增加企業成本，如此一來如何與其他國家競爭？
因此工商團體之前與總統蔡英文會面時，就建議是否可以開放外籍生在台念書後，吸引他們留在台灣工作，希望能解決缺工與人才問題。另外，現行勞工每週工作不得超過40小時，改成週休三日，變成一天增加到10小時工作，這樣勞工們能接受嗎？
許舒博強調，週休三日不是不能做，而是各個產業有不同的淡旺季與工作型態，我們與歐美國家的文化也不一樣，台灣南北薪資結構也不同，貿然實施週休三日將對企業產生嚴重衝擊，如果要朝更健康的工時文化來走，應該先討論彈性工時或是變形工時，例如不一定要早上8點、9點上班，或有些工作可以在家處理等等，強調中間應該要有過度期，而不是直接貿然實施。