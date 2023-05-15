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貿然週休三日使企業成本增加　商總許舒博：應從彈性工時先做

▲針對週休三日議題，商總理事長許舒博表示不該貿然執行，要做應從彈性工時先討論起。（圖／NOWnews資料照片）
▲針對週休三日議題，商總理事長許舒博表示不該貿然執行，要做應從彈性工時先討論起。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

針對民眾在公共政策網路參與平台發起「週休三日」的提案，中華民國全國商業總會理事長許舒博今（15）日表示，週休三日不是不能做，而是應該有完整的配套，尤其歐美文化與台灣不同，南北家庭與工作結構都不一樣，貿然實施將對企業增加成本，如果要做應先從彈性工時先討論。

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針對週休三日的提案，商總理事長許舒博回應《NOWnews今日新聞》提問時表示，週休三日不是不能做，而是現階段歐美文化與台灣不同，南北薪資結構也不一樣，像是南部許多民眾都是透過加班來使自己的薪資增加，跟北部完全不同。

許舒博表示，華人社會強調勤奮，但歐美多喊Vacation，連美國總統都有假期，時間到了就放假去。再來，歐美國家民眾多白天逛商場，台灣百貨卻是晚上較多人，且台灣觀光與飯店業假日就是旺季，製造業也有淡旺季，每個產業都有不同的狀況，如果真要實施週休三日可能會對企業在人力上的安排造成衝擊。

許舒博認為，現在企業面臨少子化與缺工已經一個頭兩個大，如果真的要實施週休三日，在人力安排上會有很大的變革與困難。他坦言，台灣企業原本參與國際經濟合作組織的機會已經很少了，關稅已經比別的國家高，週休三日可能讓企業為了補足該有的人力而不得不增加企業成本，如此一來如何與其他國家競爭？

因此工商團體之前與總統蔡英文會面時，就建議是否可以開放外籍生在台念書後，吸引他們留在台灣工作，希望能解決缺工與人才問題。另外，現行勞工每週工作不得超過40小時，改成週休三日，變成一天增加到10小時工作，這樣勞工們能接受嗎？

許舒博強調，週休三日不是不能做，而是各個產業有不同的淡旺季與工作型態，我們與歐美國家的文化也不一樣，台灣南北薪資結構也不同，貿然實施週休三日將對企業產生嚴重衝擊，如果要朝更健康的工時文化來走，應該先討論彈性工時或是變形工時，例如不一定要早上8點、9點上班，或有些工作可以在家處理等等，強調中間應該要有過度期，而不是直接貿然實施。




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