獨／週休三日在作夢？台灣工時超長「全球第4」 專家曝唯一解方
有網友在「公共政策網路參與平台」發起「週休三日」的提案，喊話要讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家，已有超過5700人附議，因此政府必須限時回應。對此1111人力銀行發言人李頂立表示，週休三日確實是美好且長遠的理想，但目前以台灣的「高工時」職場文化來說，「縮短工時」和「彈性工時」的策略，才是提案初期可執行的方向，且資方需給予勞方「不更動薪資」的前提，整體來說該提案還有很長的一段路要走。
記者張志浩/綜合報導
1111人力銀行發言人李頂立指出，與其直接拔掉勞工一天的工作日，縮短工時和彈性工時才是世界趨勢和潮流，近幾年歐美國家不少企業投入類似的社會實驗，發現縮短工時讓企業的離職率降低57%、營收還能成長35％，有超過9成的參與企業給予正面反饋，顯現這樣的方式不僅有助於公司營運和福利，企業對外的形象朔造也是大大加分。
歐美的實驗也意味著，許多人現在工作有大一部分被多餘會議或是流程佔據，不過視角轉回台灣，李頂立認為，減少工時有些企業已在實施，但成效不太明顯，台灣年均總工時還是排名全球第4，且薪資調配可能是週休三日提案的最大阻礙，因此短時間要進行大幅度的改動，陣痛期會相當劇烈，且台灣有許多勞力密集產業，如餐飲、工廠作業等「要有人提供服務」才會有營收的產業，較難實施週休三日。
李頂立強調，實質上的縮短工時，不是把員工整天的上班日拔掉，而是以彈性上下班、每週每月給予員工一定休息的額度，在台灣大多只有指摽性企業、外商、新創公司願意實施類似制度。李頂立總結，比起週休三日，縮短工時是台灣公司必須跟進的方向，週休三日只是美好的目標，但考量短期以台灣高工時的環境，還有待勞資雙方和政府機關達成合理的協議，一步一步去精進政策。