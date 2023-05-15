分手為錢喬不攏！女遭前男友爆打囚禁摩鐵 警攻堅逮3嫌
14日上午，新北市新店區驚傳擄人案，42歲的賴姓女子與43歲陳姓男友分手後，雙方疑似因金錢問題喬不攏，賴女慘遭棍棒攻擊後，被強押上車載往某汽車旅館囚禁。警方獲報後，隨即組成專案小組展開追查，經調閱監視器掌握犯嫌身分與行蹤後，攻堅破門順利救出賴女，並逮捕陳男及共犯等3人，訊後依殺人未遂、妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌移送偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據警方調查，賴女與陳男之前為情侶，分手之後賴女曾向陳男取過9萬元，但陳男為是拿取30萬元，2人對於金額落差過大，加之陳男遲遲聯繫不上賴女，因此遂夥同45歲宋男、32歲郭男，先持棍棒攻擊賴女之後，再將其強押上車，再往新店某汽車旅館囚禁，之後又轉往永和區竹林路某旅社，逼迫賴女返還30萬元之欠款。
賴女遭攻擊當下，同行友人劉男見狀，隨即報警處理，警方立即展開調查。經調閱監視器掌握行蹤後，警方於14日當天下午攻堅破門、救出被囚禁的賴女，其頭部撕裂傷出血、牙齒斷裂、臉部挫傷，所幸意識清醒，送醫後無大礙。而陳男等3名嫌犯也當場被逮，訊後依殺人未遂、妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌，移送台北地檢偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110