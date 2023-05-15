董事長剛辭、總經理差點跟進失言 莊明聰口誤：中捷倒楣
台中捷運事故造成1死10傷，多位議員今要求中捷說明，如何避免類似意外再發生？中捷公司總經理莊明聰除表示，即起隨車人員在駕駛端打開人工駕駛面板，有任何異狀可立即按下緊急停車鈕。他同時對這次事件造成人命傷亡，表示深感愧疚，卻突兀的加了句「我們倒楣，同業也會以此為鑑」，一度令在場者傻眼，幸好立即改口「遇到了要面對」，未再掀波。
記者顏幸如／台中報導
中捷10日發生興富發吊臂砸落、被無人駕駛列車撞上的1死10傷事故，引起全國對捷運公安的重視。代理董事長林良泰先是11日在說明記者會要大家為中捷運員工拍拍手，被市長盧秀燕形容「有點白目」；12日列席交通地政委員會，答詢時又不斷失言，晚間在臉書宣佈請辭，市府也火速准辭。
中捷今（15）日由總經理莊明聰列席，台中市議會繼續砲聲隆隆。國民黨市議員張瀞分、張廖乃綸、陳文政等人，要求中捷說明未來如何改善偵測系統，避免類似意外再發生。中捷公司總經理莊明聰答詢時表示，中捷將研擬強化應變措施，即刻起隨車員行進中站在駕駛端，全時段打開人工駕駛面板，只要發現異狀，就按下緊急煞車按紐。張瀞分問「如果異物是從後面砸下來呢？」她建議配給隨車人員遙控器，因時間因素莊明聰沒再答。
無黨籍陳廷秀認為，中捷應全面安檢，並針對高風險作業模式做好緊急應變SOP。莊明聰先回答，這次事件造成人命傷亡，中捷深感愧疚，在SOP確實要檢討，接著說「我們是倒楣，但同業也會以此為鑑，藉此機會修改相關標準作業流程」，他似乎發現用詞不妥，立即改口「我們遭遇到了，我們要面對」。
莊明聰強調，同屬中運量無人駕駛的北捷文湖線，運轉25年未有重大意外發生，通常異物入侵最可能的時候是颱風期間，因此過去規範颱風若有7級風，就會打開人工駕駛面板的蓋子。他說之前確實沒想過會有這麼大的吊車掉下來。目前中捷已規定，在硬體設備未改善前，即日起只要隨車人員在駕駛端，就會全時段打開人工駕駛面板，一旦發生任何異狀，立即按下緊急停車紐。