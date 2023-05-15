雪上加霜！桃園39萬戶大停水　台水供水站水塔竟遭民眾偷回自用

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大溪分局分局長徐坤隆表示，為因應全市5月15至16日大規模停水期間，自來水公司於各地設置臨時供水站，大溪分局事前妥適規劃各供水處安全維護工作，並在水塔週邊加設固定鎖、張貼公告。
徐坤隆指出，台水公司原本在大溪區僑愛活動中心前設置供水處水塔欲做儲水準備，分局加強停水事前安全維護措施，將供水處設置為巡簽要點，日前在供水站安全維護巡邏過程中，發現該臨時供水處的水塔遭竊，旋即立案調查偵辦。
大溪警方查出，12日一名63歲林姓男子將供水站水塔取走供作私用，林男辯稱不知該水塔是自來水公司為因應停水預作儲水用途，以為該存水塔為無主物，警方依竊取公有物罪嫌函送法辦。
市府經發局說明，因應此次全市大停水作業，市府與台水公司合作，規劃設置台水公司70處飲用水供水站、市府234處非飲用水供水站及開放水井32口，以供民眾就近取水，各供水站及水井於停水開放期間為5月15日上午8時至21時及5月16日上午8時至16時，各供水站地點及最新停水資訊可至經發局建置「5/15-5/16停水專區」(https://edb.tycg.gov.tw/index.jsp)查詢。
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