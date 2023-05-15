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「週休3日」影響校園休假　學團憂不利教學正常化

▲「週休3日」影響校園休假，學團 EdYouth今（15）日表示，學校恐在假日變相加課、不利教學正常化。（示意圖／取自unsplash）
▲「週休3日」影響校園休假，學團 EdYouth今（15）日表示，學校恐在假日變相加課、不利教學正常化。（示意圖／取自unsplash）

記者李琦瑋／台北報導

民眾在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」，獲逾5000人連署、提案通過，勞動部表示，週休3日除涉及一般勞工，還包含軍公教及校園休假，將跨部會討論。學團EdYouth擔憂，若教師課程上不完，恐在平日加課至第9節、第10節，假日也會以特色班名目加課，不利教學正常化，最後還是苦到學生。

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民眾提案指出，「BLUE MONDAY」是絕大多數上班族的夢魘，該如何提升上班意願，歐美有部分企業投入實驗「週休3日」，台灣民眾認為應該縮短每天工時、減少加班。但根據英國上個月公布的實驗結果，總計有61間企業2900多名員工參與，實驗期間與往年同期相比，公司的平均收益增加3成5；員工的離職率，也減少5成7，而參與的公司有高達9成2，願意繼續實施週休3日。因此請大家參加連署，讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，提案人希望全國都可以週休3日，牽涉層面廣，影響到不只勞工，還包含軍公教及校園休假，涉及行政院人事總處、銓敘部、國防部、教育部等，已向國發會反映，須邀集多個相關部會共同討論，再給予回應。

針對教師週休3日，連帶影響校園休假狀況，學團EdYouth共同發起人、台大政治系學生李瑞霖接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，現行週休2日，許多公私立國高中，就會在週六以特色班名目加課，週休3日看似能讓學生有更多時間自我探索、自主學習，但在台灣升學風氣盛行的氛圍下，很有可能從1日特色班變成2日特色班，甚至多上一天補習班等。

EdYouth成員、政大法律系學生許瑞兒說，教團、學團長年呼籲教學正常化，廢除國高中第8節課後輔導，若實施週休3日，教師課程上不完，恐衍伸第9節、第10節課等，最後還是苦到學生。

全教總理事長侯俊良表示，週休3日是進步想法，畢竟台灣高工時世界有名，若能降低工時，讓勞工、教師能有充分休息，未嘗不是一件好事，大方向予以支持，但教育現場可能面臨一些問題，如授課節數變少，課綱就得異動，包括課程規劃、節數刪修等細節，會是一個大工程，進而也會影響到考試的更動。

侯俊良說，學校教師會支持這個提案，但也擔心學生學習受影響，後續課程要如何進行與處理，都是教育現場會碰到的問題，不會那麼簡單，但降低工時確實是大家共同追求的目標。

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