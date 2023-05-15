不只傑尼斯！這些人濫用權勢逞私慾　製片侵害80人「恐死在牢裡」

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61歲日本鬼才導演園子溫去年4月被週刊爆料，利用導演職權要求多名試鏡的女演員「睡覺換角色」，甚至大言不慚地說「女人來找我就是希望我給她們工作」、「我對大部分的女主角都有出手」，大玩潛規則，態度囂張，對於週刊的報導內容，園子溫透過經紀公司發聲明，僅對「相關人員的關心、所帶來的不便」表達歉意，不承認爆料內容，稱報導有很多地方和事實不符，打算透過代理人採取應對措施，最後以一句「給大家添了很多擔心和麻煩，非常抱歉」作結。
南韓國際名導金基德的作品多談論性與暴力，2017年一名女星指控在拍電影《莫比烏斯》時被金基德掌摑、逼迫拍攝床戲，隔年南韓掀起MeToo運動，3位女演員揭發金基德仗著導演身分對她們性騷擾、性侵害和毆打，並對金基德提出告訴，金基德反告3人及向開記者會的電視台索賠，最終法院判金基德敗訴，另有其他男女演員對他提出性侵指控，金基德後來離開家鄉，偶爾現身國際影壇活動，2020年12月11日，金基德染上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），病逝於拉脫維亞，享年59歲，結束毀譽參半的一生。
前好萊塢知名電影製作人哈維溫斯坦2017年被踢爆對數10名女性性騷擾、性侵害，引發好萊塢MeToo風暴，包含女星莎莉賽隆、安潔莉娜裘莉、葛妮絲派特洛等人都出面指控他的惡行，累積受害人數超過80人，但他矢口否認與這些女性有「非自願性」行為，2020年2月24日被害人提告結果出爐，溫斯坦被訴案件成立，面臨5年至29年刑期，3月11日法官宣布判處溫斯坦有期徒23年，本人也因此入獄服刑，後續仍有許多受害者出面痛訴被溫斯坦侵犯，另一起2013年的性侵案，溫斯坦今年2月又加判16年有期徒刑，已經71歲的他，餘生恐怕將在牢裡度過。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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