口罩男離婚曾樂兒！昔寵妻害各位老公被罵慘　今人設翻車惹議

不只傑尼斯！這些人濫用權勢逞私慾　製片侵害80人「恐死在牢裡」

▲影視大亨、知名製片哈維溫斯坦淪為性侵犯，正在服刑的他，恐怕將在牢裡死去。（圖／美聯社）
▲影視大亨、知名製片哈維溫斯坦淪為性侵犯，正在服刑的他，恐怕將在牢裡死去。（圖／美聯社）

記者楊穎軒／綜合報導

日本傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川，日前被英媒BBC爆料，生前長期對旗下男偶像伸出狼爪，震驚國際，由於喜多川在娛樂圈地位崇高，除了《週刊文春》追蹤內幕，日媒全面噤聲，傑尼斯社長藤島茱莉景子拖到昨（14日）晚才正式向社會大眾和粉絲道歉，1分多鐘的影片裡四度鞠躬，試圖為世紀醜聞先止血。演藝圈爆出性侵害案件早已不是新聞，全球皆然，加害人有經紀公司高層、大導演、演員，共通點都是利用權勢、淫威強迫處於弱勢的藝人接受，令人不齒，《NOWnews今日新聞》整理以下幾則案例。

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▲傑尼斯現任社長藤島茱莉景子為創辦人喜多川強尼的性侵醜聞道歉。（圖／翻攝推特）
▲傑尼斯現任社長藤島茱莉景子為創辦人強尼喜多川的性侵醜聞道歉。（圖／翻攝自推特）
▲岡本KAUAN具名揭露強尼喜多川的惡行。（圖／翻攝自岡本KAUAN IG）
▲前傑尼斯練習生岡本KAUAN具名揭露喜多川的惡行。（圖／翻攝自岡本KAUAN IG）
演出日劇《半澤直樹》的56歲資深男演員香川照之，去年8月被媒體爆料2019年疑似對女公關強制猥褻，導致受害人罹患創傷後壓力症候群（PTSD），香川照之透過經紀公司坦承犯行，當時已經向女方致歉，獲得對方原諒，自己也深刻反省，還在節目中鞠躬道歉，但幾天後又被爆曾在劇組聚餐時，酒後毆打女性工作人員，香川照之則說對此事毫不知情，接連負面新聞讓他丟掉所有主持的節目、廣告代言。

▲香川照之曾與佐藤健合作，近日被爆性騷擾女公關。（圖／翻攝自推特＠sow_LIBRA11）
▲▼香川照之因負面新聞纏身，形象及事業全毀。（圖／翻攝自推特@_teruyukikagawa、＠sow_LIBRA11）
▲香川照之被爆性騷擾。（圖／翻攝自推特@_teruyukikagawa）
61歲日本鬼才導演園子溫去年4月被週刊爆料，利用導演職權要求多名試鏡的女演員「睡覺換角色」，甚至大言不慚地說「女人來找我就是希望我給她們工作」、「我對大部分的女主角都有出手」，大玩潛規則，態度囂張，對於週刊的報導內容，園子溫透過經紀公司發聲明，僅對「相關人員的關心、所帶來的不便」表達歉意，不承認爆料內容，稱報導有很多地方和事實不符，打算透過代理人採取應對措施，最後以一句「給大家添了很多擔心和麻煩，非常抱歉」作結。

▲園子溫被爆潛規則多名女性。（圖／美聯社）
▲園子溫被爆料對多名女星玩潛規則。（圖／美聯社）
▲園子溫近日被發現偷改名復出拍電影。（圖／翻攝《女性自身》）
▲園子溫被發現改名復出拍電影。（圖／翻攝自女性自身雜誌）
南韓國際名導金基德的作品多談論性與暴力，2017年一名女星指控在拍電影《莫比烏斯》時被金基德掌摑、逼迫拍攝床戲，隔年南韓掀起MeToo運動，3位女演員揭發金基德仗著導演身分對她們性騷擾、性侵害和毆打，並對金基德提出告訴，金基德反告3人及向開記者會的電視台索賠，最終法院判金基德敗訴，另有其他男女演員對他提出性侵指控，金基德後來離開家鄉，偶爾現身國際影壇活動，2020年12月11日，金基德染上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），病逝於拉脫維亞，享年59歲，結束毀譽參半的一生。

▲▼導演金基德是許多國際影人的偶像。（圖／美聯社）
▲金基德影壇成就輝煌，但性侵害、施暴醜聞讓名聲蒙塵。（圖／美聯社）
前好萊塢知名電影製作人哈維溫斯坦2017年被踢爆對數10名女性性騷擾、性侵害，引發好萊塢MeToo風暴，包含女星莎莉賽隆、安潔莉娜裘莉、葛妮絲派特洛等人都出面指控他的惡行，累積受害人數超過80人，但他矢口否認與這些女性有「非自願性」行為，2020年2月24日被害人提告結果出爐，溫斯坦被訴案件成立，面臨5年至29年刑期，3月11日法官宣布判處溫斯坦有期徒23年，本人也因此入獄服刑，後續仍有許多受害者出面痛訴被溫斯坦侵犯，另一起2013年的性侵案，溫斯坦今年2月又加判16年有期徒刑，已經71歲的他，餘生恐怕將在牢裡度過。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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