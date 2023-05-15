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海莉貝利接演《小美人魚》狂哭一整天　王子自爆險「害死愛麗兒」

▲海莉貝利（中）接演《小美人魚》狂哭一整天，喬納霍爾金（左）自爆差點「害死愛麗兒」。（圖／迪士尼）
▲海莉貝利（中）接演《小美人魚》狂哭一整天，喬納霍爾金（左）自爆差點「害死愛麗兒」。（圖／迪士尼）

記者黃雅琪/台北－洛杉磯連線報導

《小美人魚》日前舉辦全球線上記者會，主要演員「愛麗兒」海莉貝利與「艾瑞克王子」喬納霍爾金在片中大談「人魚之戀」，喬納霍爾金透露，在開場的驚險海難戲當中，他因為靴子太重頻頻踩到海莉貝利，喬納霍爾金笑虧自己：「差點害死小美人魚。」

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▲海莉貝利主演《小美人魚》。（圖／迪士尼）
▲海莉貝利主演《小美人魚》。（圖／迪士尼）
海莉貝利透露，當初知道要演出「愛麗兒」時的情況：「我前一天幫姊姊慶生，我們剛退了Airbnb民宿回到家，勞勃剛好打來！」不過她通常不接陌生號碼，導演勞勃馬歇爾只好聯繫她弟弟，之後海莉貝利接起電話爆哭：「我一接起電話，就聽到他說『哈囉，我找愛麗兒』，讓我一整天都在哭。」

▲《小美人魚》主要演員們出席洛杉磯首映會。（圖／迪士尼）
▲《小美人魚》主要演員們出席洛杉磯首映會。（圖／迪士尼）
「海難戲」是《小美人魚》片中最有挑戰的情節，所有演員在「松木片場」的大水缸拍攝，周圍有閃電、海浪以及烈焰燃燒等特效，營造出真實暴風雨情境，海莉貝利飾演美人魚面對暴風雨必須強裝鎮定，只是困難度相當高，這讓喬納霍爾金笑稱自己只要昏迷就好！

▲海莉貝利（右）演出《小美人魚》「愛麗兒」直呼美夢成真。（圖／迪士尼提供）
▲海莉貝利（右）演出《小美人魚》「愛麗兒」直呼美夢成真。（圖／迪士尼提供）
海莉貝利透露，因為喬納霍爾金體型高大的關係，她很難抱住對方還頻頻笑場：「而且他因為靴子太重，不停往下沉！」最後海莉貝利請求導演勞勃馬歇爾將他的靴子脫掉：「因為他一直踩到我的腳趾頭」，沒想到導演決定維持原樣，這也讓記者會上的主持人笑虧：「所以你把愛麗兒弄傷了？」喬納霍爾金無奈的說：「對，我差點害死她，把她的腳弄傷了。」

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