海莉貝利接演《小美人魚》狂哭一整天 王子自爆險「害死愛麗兒」
《小美人魚》日前舉辦全球線上記者會，主要演員「愛麗兒」海莉貝利與「艾瑞克王子」喬納霍爾金在片中大談「人魚之戀」，喬納霍爾金透露，在開場的驚險海難戲當中，他因為靴子太重頻頻踩到海莉貝利，喬納霍爾金笑虧自己：「差點害死小美人魚。」
記者黃雅琪/台北－洛杉磯連線報導
海莉貝利透露，當初知道要演出「愛麗兒」時的情況：「我前一天幫姊姊慶生，我們剛退了Airbnb民宿回到家，勞勃剛好打來！」不過她通常不接陌生號碼，導演勞勃馬歇爾只好聯繫她弟弟，之後海莉貝利接起電話爆哭：「我一接起電話，就聽到他說『哈囉，我找愛麗兒』，讓我一整天都在哭。」
「海難戲」是《小美人魚》片中最有挑戰的情節，所有演員在「松木片場」的大水缸拍攝，周圍有閃電、海浪以及烈焰燃燒等特效，營造出真實暴風雨情境，海莉貝利飾演美人魚面對暴風雨必須強裝鎮定，只是困難度相當高，這讓喬納霍爾金笑稱自己只要昏迷就好！
海莉貝利透露，因為喬納霍爾金體型高大的關係，她很難抱住對方還頻頻笑場：「而且他因為靴子太重，不停往下沉！」最後海莉貝利請求導演勞勃馬歇爾將他的靴子脫掉：「因為他一直踩到我的腳趾頭」，沒想到導演決定維持原樣，這也讓記者會上的主持人笑虧：「所以你把愛麗兒弄傷了？」喬納霍爾金無奈的說：「對，我差點害死她，把她的腳弄傷了。」