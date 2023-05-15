伴新住民慶母親節　移民署攜手雲林月眉社區

移民署南區事務大隊雲林縣服務站會同雲林縣東勢鄉月眉社區發展協會於5月8日舉辦溫馨的母親節慶祝活動，邀請許多當地的新住民媽媽參與。此次活動是為了感謝不同國籍的母親們為家庭辛勤付出，並讓新住民體驗多元文化母親節。雲林縣服務站特別製作精緻的抹茶山蛋糕，祝福媽媽們幸福安康且帶來驚喜與美味。
記者賴正琳／綜合報導
東勢鄉月眉社區發展協會熱情迎接來自不同背景和文化的媽媽們，其中也有不少年輕時即飄洋過海來到台灣的新住民。雲林縣服務站與雲林縣政府社會處、月眉社區發展協會、東勢鄉農會、褒忠鄉衛生所、南華大學等單位齊聚一堂，齊唱「月亮代表你的心」給媽媽們最誠摯的祝福。在溫馨的氛圍中，雲林縣服務站邀請媽媽們，手作越南春捲，主要食材選用象徵母親的金針花入菜，以文化饗宴的方式，將特色滿滿的愛傳遞給現場媽媽們，大家讚不絕口，透過分享彼此異國美食及烹飪經驗，培養多元包容的情誼。活動中邀請新住民多元文化講師楊佳芯，以親身經歷鼓勵同為來自異國的姊妹，分享從越南到台灣打拼的逐夢歷程，讓與會媽媽們更堅定未來生活的信念與目標。
雲林縣服務站主任陳駿璿表示，此次活動表彰和感謝母親為家庭及社區所做的貢獻，同時也是致敬母親辛勤付出，在雲林縣東勢鄉月眉社區發展協會的號召下，不僅凝聚新住民媽媽們與社區媽媽們的向心力，並共同朝向更加開放、多元、包容的社會邁進。