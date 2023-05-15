特企／粽香五日節　粽葉百納山海味　嚐一口府城食文學

五日節，端午節，粽繩串起人與人之間的情感。2023年，黑橋牌隆重巨獻全新奢華山海味極品鮑魚干貝粽，並同步經典再現府城廟口粽，以及創意入餡的黑豬香腸粽，要用臺南「食力」征服老饕的味蕾。
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1957年，台南運河旁的那座黑色的橋被稱做烏橋（現新南橋），陳文輝先生創辦了家庭式肉品工廠，即為黑橋牌的起源。濃厚的人情味、記憶中不變的味道，直到現在，肉品專家黑橋牌已與百年府城食文化緊密相連，並畫上等號。
黑橋牌不只有臺南人對古法的堅持，細節上更是一步都不退讓。比如，粽葉要高溫漂洗泡煮，人工逐一擦拭為安全衛生把關；選用100%台灣長糯米，確保絕佳的香Q軟糯；甚至每顆栗子都得剔除外膜，只為追求口感細緻。更甚的是，就像自家阿嬤包粽般，堅持一步一步「照起工」來！從爆香蝦米及紅蔥頭，炒生米與花生開始，並以獨門醬汁炒煮香菇、豬肉等餡料，接著把豐富餡料與花生香米遵循古法一繩二葉包粽的手路，無論水煮南部粽，還是慢蒸北部粽，都精準拿捏火侯，包一顆粽子多達五至六道工序之多。
黑橋牌的第一顆傳家粽「府城廟口粽」，就是依循古法而誕生的家鄉味。是老闆娘當年為回饋老顧客和員工所製作贈送，因為料豐味美引發迴響，意外展開了黑橋牌的粽業歷史。採用自製的國產豬肉，每批豬肉原料通過合格檢驗，不含瘦肉精、無藥物殘留，如同南部人海派性格包入豐富餡料，堅持遵循古法的工序，創造了熱銷百萬顆的銷售好口碑。
想要來點創意款，黑橋牌首創把黑豬肉香腸入餡、滋味甜潤順口的「黑豬香腸粽」，是創新與傳統的完美結合！台灣黑豬不易照顧產量珍稀，且需要更長的飼養期，黑橋牌嚴選合格養豬場精心照料，養出油脂分布均勻、肉質緊實富彈性、美味多汁的極品黑豬，這樣珍貴的黑豬肉所製作的香腸更是許多老饕口中的珍饈。包裹著黑豬香腸的米粒吸滿了黑豬肉香腸特有的肉香鮮甜味，讓傳統粽子有了全新的演繹。
米其林 2023年究極山海粽誕生
2023年，黑橋牌更以絕對的「真材+食料」輾壓業界！極品鮑魚干貝粽，嚴選整顆鮑魚和整顆干貝入餡，是薈萃土地珍味與海洋鮮味於一身的頂級粽品。以北部粽方式蒸煮而成，包入頂級奢華之最。精選有「海味之冠」美名、顆顆約重達16克的極品鮑魚，經專業養殖食用天然海草、藻類，帶有鮮甜美味吃起來軟嫩不柴，更包入整顆北海道干貝、台灣櫻花蝦、魷魚等海味，與台灣豬肉、嚴選香菇、鹹蛋黃、花生等山味，鮮、香、軟、糯齒頰留香，澎湃超乎想像。
黑橋牌X韓味不二 首度跨界聯名
除了對傳統的究極與堅持，黑橋牌也一直勇於創新。首度與韓味不二跨界聯名，將韓國海苔酥與黑橋牌手炒肉酥完美結合的韓式海苔肉酥！
嚴選韓國食材，以黑芝麻油烘烤拌炒韓國的原產海青菜，保留海苔最原始的風味，海苔用量增加75%，海青菜的滿滿海洋鮮味，佐以黑橋牌職人手炒肉酥，一入口即能感受到滿口的香、酥、鬆、鮮，有別於一般海苔肉酥口感，韓式海苔肉酥更能激盪出全新舌尖的饗宴。5/18~6/25新品上市期間限時88折，升級版的經典美味邀你嘗鮮！全台黑橋牌直營門市、專櫃與各大網路平台皆有銷售。