吉安艦交船典禮　管碧玲：海巡艦艇計畫已達成50%

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管碧玲致詞時表示，政府推行「國艦國造」政策，特別編列新台幣426億餘元，全力支持籌建海巡艦艇發展計畫，在民國107年至116年、10年間打造141艘新式海巡艦艇，為台灣海域加入全新執法艦隊。
海巡署發布新聞稿表示，安平級巡防艦吉安艦以海軍沱江艦藍圖為基礎，進行海巡模組設計，蒲福風力耐受級數已提升至9級，最快航速高達44節以上，並增設最大射程達120公尺之高壓水砲。
吉安艦也搭載專利設計自動扶正艇，可快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務；武器系統方面，配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門20機砲遙控槍塔，並預留平戰轉換管線等裝備。
海委會表示，目前接艦人員已完成航儀設備及航海操船訓練，接續實施戰系裝備教育訓練；通過各項測考後，吉安鑑將成為東部地區機動海巡隊，繼成功艦後第2艘專責執行台日至台菲海域護漁及維權任務的高速船艦。
另一艘同型船萬里艦，未來將配置於北部地區機動海巡隊，專責執行我國北方專屬經濟海域巡弋任務。
另外，新型35噸巡防艇有計劃中最速艇之稱，最高船速達45節，具速度快、吃水淺、操縱靈活性高等特性，搭配射程達60公尺之水砲，能有效執行船舶驅離及滅火作業，PP-3512艇將加入台中海巡隊行列，強化海域執法能量。（編輯：陳仁華）1120515