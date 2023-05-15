《小美人魚》500隻生物海底狂歡！烏蘇拉章魚腳竟是「他們」舞動
華特迪士尼歡慶100週年的經典鉅作《小美人魚》真人版電影，今（15）日搶先公開，由演技派唱將戴維德迪格斯（賽巴斯丁配音）重新演唱奧斯卡經典名曲〈Under the Sea〉的精采片段；同時也揭曉《小美人魚》海底歌舞場面耗時2年製作的幕後故事。
記者黃雅琪/綜合報導
以熱門舞台劇《漢密爾頓》獲得東尼獎的演技派唱將戴維德迪格斯，為片中的螃蟹大臣賽巴斯丁配音，除了身為國王的嚴肅親信，他其實還能歌善舞多才多藝。戴維德在《小美人魚》最新精采片段中，重新演唱獲得奧斯卡最佳原創歌曲的經典名曲〈Under the Sea〉，隨著賽巴斯丁騎乘可愛海馬翩翩起舞，搭配生動又逗趣的海底特效，令人身歷其境般暢遊海底世界！
為了這場只有愛麗兒一名真人演員、其他角色皆為電腦動畫的關鍵劇情，導演勞勃馬歇爾邀請真實舞團現場演繹，老班底編舞師喬伊皮吉與塔拉妮可休斯負責編排，共同創造出令人目不暇給的海底歌舞場面，馬歇爾大呼這是他們做過最複雜的歌舞設計，而且光是這場戲的特效就耗時2年，由世界各地的特效師合力完成：「其中一個畫面中的生物更多達500隻！」
《小美人魚》大反派烏蘇拉，由演技派天后瑪莉莎麥卡錫擔綱主演，半人半章魚的女巫烏蘇拉，因作惡多端而遭哥哥川頓國王放逐，自此開始醞釀復仇計劃；對於獲得此角喜出望外的瑪莉莎說：「她既性感又狡猾，但身為邊緣人也總是令我深感同情，並且也非天性邪惡。」瑪莉莎也對精心打造的片場道具大為讚嘆，其實烏蘇拉的巨大八爪是由8位舞者作為觸手舞動演出，讓她能像來去自如的烏蘇拉瞬間移動、一秒直上天花板。《小美人魚》將於5月25日上映。