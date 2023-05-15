黑柴對女醫哼哼兇！見男靠近「1反應」超爆笑 飼主：年輕的更好
喜好很明顯的狗狗！日本一隻叫「蜜柑（みかん）」的母黑柴剛滿一歲，前段時間已被帶到獸醫院接受狂犬病疫苗，近日則再去補打混合疫苗，可與上次不同，蜜柑這次對醫師又兇又壞，讓飼主與女醫手足無措，後來綜合上次及平日的經驗，飼主總結出牠態度巨變的原因：「牠非常喜歡年輕男人啊！」
記者李惠婷/綜合報導
推主於4月底發文，表示當女醫師開始為蜜柑檢查身體時，牠立刻露出利牙發出嗚嗚嗚威脅的聲音，女醫這時轉過頭詢問主人「這怎麼辦？」，主人也頗感怪異，說明上次來時給男性醫師檢查就沒有類似狀況，而院方聽後立刻換上一位男醫師，果不其然，蜜柑的態度產生了180度的變化，不管是聽診還是打針，牠都沒有掙扎過半次。
飼主透露蜜柑在很小的時候就出現「喜男現象」，尤其對年輕、高壯的男子情有獨鍾，每次散步看到男高中生經過，都會衝上前狂搖尾巴表達愛意，不過若是大叔走過，蜜柑的反應相較之下平穩地像沒看到，情緒毫無變化。
網友回覆「我家毛孩也不太喜歡人，就只對爸爸好而已」、「我家的小雪也喜歡年輕男人！」、「我家都狗喜歡好看的生物，狗和人都是這樣」、「我家博美反而喜歡女生，男生幫牠剪指甲的時候還要動用嘴套」。