《女大》班底女星曝王思佳「私下真實為人」！認了：真的會有落差

愛莉莎莎出國放閃男友！突喊「這件事」解嗨：有沒有互相很清楚

▲愛莉莎莎近期與男友呂杰陽出國旅遊，結果卻突然發文表示「男女AA制」其實很解嗨，直言：「人跟人之間有沒有互相，其實一看就很清楚！」（圖／愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎近期與男友呂杰陽出國旅遊，結果卻突然發文表示「男女AA制」其實很解嗨，直言：「人跟人之間有沒有互相，其實一看就很清楚！」（圖／愛莉莎莎IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

知名網紅愛莉莎莎與男友呂杰陽，日前才簽屬婚前協議，包含婚後家庭支出均分、夫妻財產各自分開等等，以減少雙方紛爭以及外界的質疑，引發熱議，沒想到愛莉莎莎今（15）日卻趁著小倆口出國旅遊時，突然發文表示「男女AA制」很解嗨，原因也獲得大家極度認同。

我是廣告 請繼續往下閱讀
愛莉莎莎在IG寫下：「我常常說我是支持男女AA制的人，但是其實也不是算得很清楚，什麼東西都要除以二的那種，這樣也是很解。」她強調自己追求的是「心理上的平衡」，並舉例「我房貸付出多一點，你家事多付出一點」、「一餐我付、一餐你付」、「旅遊假如是我自己想走奢華路線，貴的部分我付，其餘你能負擔的你付。」

▲愛莉莎莎（右）與羽球教練呂杰陽（左）簽了「婚前協議書」。（圖／翻攝愛莉莎莎YT）
▲愛莉莎莎（右）日前才宣布與男友呂杰陽（左）簽了「婚前協議書」。（圖／翻攝愛莉莎莎YT）
愛莉莎莎接著說，在一段關係中，人跟人之間有沒有互相，其實一看就很清楚，「每個人的強項都不一樣，當你照顧了對方某些部分，對方假如也能照顧到你需要的，一段關係就可以很幸福。」言論曝光後，也獲得眾人讚賞，「說得好！」、「邏輯在線」、「我也是這種AA制。」但也有人看到愛莉莎莎的照片後表示，「莎莎看起來很幸福！」

事實上，愛莉莎莎目前人正在希臘與男友呂杰陽甜蜜約會中，也不斷在IG限時動態上放閃，可惜的是，愛莉莎莎在搭機前出現腸胃炎的症狀，只能眼睜睜看著男友享受她最愛的美食，所幸幾個鐘頭後，身體才逐漸恢復，也PO出希臘的夕陽美景與大家分享。


愛莉莎莎認愛羽球教練「要嫁了」？簽婚前協議書：證明沒有貪圖錢

愛莉莎莎30歲台北買2棟房　超瀟灑「盤子賺錢術」大公開

男友呂杰陽駁家暴全說了！愛莉莎莎心疼：覺得你不夠果斷

呂杰陽捲感情風波！愛莉莎莎首度發文挺男友：看了很心疼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀