愛莉莎莎出國放閃男友！突喊「這件事」解嗨：有沒有互相很清楚
知名網紅愛莉莎莎與男友呂杰陽，日前才簽屬婚前協議，包含婚後家庭支出均分、夫妻財產各自分開等等，以減少雙方紛爭以及外界的質疑，引發熱議，沒想到愛莉莎莎今（15）日卻趁著小倆口出國旅遊時，突然發文表示「男女AA制」很解嗨，原因也獲得大家極度認同。
記者詹鎰睿/綜合報導
愛莉莎莎在IG寫下：「我常常說我是支持男女AA制的人，但是其實也不是算得很清楚，什麼東西都要除以二的那種，這樣也是很解。」她強調自己追求的是「心理上的平衡」，並舉例「我房貸付出多一點，你家事多付出一點」、「一餐我付、一餐你付」、「旅遊假如是我自己想走奢華路線，貴的部分我付，其餘你能負擔的你付。」
愛莉莎莎接著說，在一段關係中，人跟人之間有沒有互相，其實一看就很清楚，「每個人的強項都不一樣，當你照顧了對方某些部分，對方假如也能照顧到你需要的，一段關係就可以很幸福。」言論曝光後，也獲得眾人讚賞，「說得好！」、「邏輯在線」、「我也是這種AA制。」但也有人看到愛莉莎莎的照片後表示，「莎莎看起來很幸福！」
事實上，愛莉莎莎目前人正在希臘與男友呂杰陽甜蜜約會中，也不斷在IG限時動態上放閃，可惜的是，愛莉莎莎在搭機前出現腸胃炎的症狀，只能眼睜睜看著男友享受她最愛的美食，所幸幾個鐘頭後，身體才逐漸恢復，也PO出希臘的夕陽美景與大家分享。