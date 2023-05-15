國民黨總統徵召人選案　郭台銘：有99.9999%信心

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郭台銘參拜後接受媒體聯訪時表示，對於國民黨預計17日公布總統徵召人選，他有99.9999%信心，承諾會給大家不一樣的台灣。
媒體提問，郭台銘若未獲提名，是否支持新北市長侯友宜。對此，郭台銘指出，團結都不一定會贏，更何況是分裂，所以一定會團結。
郭台銘說，今天與鍾東錦、李文斌談了很多，了解到地方的許多問題。他認為沒有和平就沒有繁榮，沒有繁榮就沒有國家發展，沒有清廉就沒有預算，他若能代表國民黨參選總統，一定堅持給台灣不一樣的未來。
媒體詢問，郭台銘若未獲國民黨提名是否參選到底，以及是否會因此與第三政治勢力結合。對此，郭台銘均未回答。
在媒體聯訪過程中，郭台銘介紹他身旁抱著女童的鍾姓女子，並讓她一同受訪。
鍾姓女子表示，她的兒子在鴻海位於新竹科學園區工廠上班，她感謝郭台銘對鴻海員工的照顧，提供員工0至6歲的小孩每月新台幣1萬5000元福利，所以她兒子的龍鳳胎每月可領3萬元。
郭台銘說，他若當選總統一定要在全國實施「0至6歲國家養」相關政策，只要清廉、節省預算就能做到，這不是社會福利問題，而是國安、國家未來前途的問題，國家沒有年輕人就沒有希望。（編輯：戴光育）1120515