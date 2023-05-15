阿聯酋集團年營收、獲利雙創新高　全球狂掃326億美元

截至2022-23年財報計算日為止，阿聯酋航空集團創下30億美元獲利，而去（2022）年為虧損10億美元。集團總營收為326億美元，較去年增長81%。因主要市場的航空旅遊需求強勁，集團的現金餘額也比去年增長65%，達到116億美元，是歷年來最高的紀錄。
阿聯酋航空集團董事長及執行長謝赫阿哈邁德親王 （HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group）表示，我們以2022-23財務年度的成就為傲，這代表阿聯酋航空集團不僅自疫情重創中復甦，更已創新紀錄，更上層樓。在阿拉伯聯合大公國副總統兼總理、杜拜領導人穆罕穆德親王（HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）的帶領下，得以有長期以來，乃至於今日的成就。身為推動杜拜多項前瞻性經濟政策的決策者，穆罕默德親王也是阿聯酋航空集團發展的重要推手；若沒有他的推動與支持，阿聯酋航空將僅有今日一半的規模。
謝赫阿哈邁德親王指出，2022年杜拜的國際旅客較前一年成長97%。阿聯酋航空集團也在阿拉伯聯合大公國航空業中扮演重要角色，提供770,000個工作機會，於GDP貢獻估計超過470億美元。根據我們符合杜拜經濟議程D33的成長計劃，阿聯酋航空集團期望未來十年可透過直接與間接僱用、供應鏈支出、旅遊支出、經濟貿易與商業利益，持續強化我們對阿拉伯聯合大公國GDP的貢獻。
此外，他也表示，為了支援持續擴充的業務並增強集團未來的營運能力，阿聯酋航空與dnata也在這一年擴大全球招募活動，集團的員工人數增加20%，102,379名員工共來自160多個國家。
於2022-23年度，阿聯酋航空集團集合投資20億美元於新機、設施、設備、公司與最新技術，奠定未來發展基礎，其中包括斥資數十億美元的機艙改造計劃、訂購5架全新的波音777貨機、建立新的飛行員培訓中心、與CropOne合作於杜拜開立世上最大的垂直農場Bustanica、為阿聯酋航空飛行培訓學院學員提供新的教練機、dnata收購30%股份以獲得巴西地面服務營運所有權，以及於伊拉克艾比勒建造一個先進的貨運設施。
而阿聯酋航空成功完成以100%永續航空燃料作為動力的示範航班，則成為眾多環境倡議中的重要亮點。該航班由波音777-300ER執飛，其中一具引擎完全採用100%永續航空燃料；這項區域性首創舉措將提供未來100% SAF航班認證標準的參考，並有助實現100%SAF永續航空燃料進行示範航班的規劃。
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阿聯酋航空於本財政年度接收兩架新的波音777貨機，並有2架A380客機、1架波音777-3000ER客機與1架貨機，共4架較舊的飛機退役。截至2023年3月底，阿聯酋航空的機隊總數為260架，機隊平均年齡十分年輕，為9.1歲。
目前，阿聯酋航空共下訂200架飛機，包括2022-23年宣佈的5架全新波音777-300ER貨機。阿聯酋航空長期以來秉持營運現代化且具高效能機隊的戰略，希望以年輕機隊為環境、整體運營及旅客帶來更好的服務。因大多數市場的運能部署皆有顯著增強，阿聯酋航空本財政年度的總體營業額成長81%，達到293億美元。
阿聯酋航空於2022-23年度共載客4,360萬人，增長123%，座位數增加78%。載客率為79.5%，去年的載客率則為58.6%。
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