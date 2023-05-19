小英七周年7／詐欺濫訴癱瘓檢警、關說罰不到！法界評司改不及格

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我國濫訴問題嚴重，尤其妨害名譽案，檢方不起訴，被罵者不死心聲請再議，最後又發回地檢署，一樣還是不起訴確定，這樣一來一往，增加檢方工作負擔，加上詐欺案淹沒全台警局及地檢，司法警察光辦這些案件早已力不從心，哪還有力氣偵辦貪瀆、經濟犯罪、食安、共諜國安案。林鈺雄反問大家，難道沒發現最近幾年幾乎沒抓到什麼重大貪汙案嗎？
曾起訴扁家貪汙的已退休檢察官陳瑞仁也表示，我國檢察官是在一個很糟糕的制度之下努力不讓司法倒閉，人民對司法最大的不滿是查不出真相及效率太低，蔡政府的司改對這2點不但沒改進，反而讓問題更嚴重。
林鈺雄認為，大內宣花費太多，國民法官的宣傳費用，就排擠很多最基本的法院經費。
曾任司改國是委員的高檢署主任陳宏達表示，檢察官淹沒在濫訴案件中，難怪檢察人才無法留住，培養人才少說要10年，多數檢察官是帶著抱負進來，最後卻紛紛離開。
對於司法人力不足，司改會常務董事、律師林俊宏也深有感觸。林俊宏身兼法扶分會長，由司法院監管，很清楚法扶人力被綁住，在人力沒有增加下，案件量卻不斷攀升，大家越來越過勞，辦案品質下降、錯誤率提升，對人民不公平。林認為，司法人員被《總員額法》卡死，同時也跟國家整體預算有關，政府應全盤思考整體的調配。
陳宏達也點名法務部的司法改革「嚴重落後」，他認為，《妨害司法公正罪》、《妨害名譽》除罪化、《科技偵查法》毫無下文，尤其《妨害司法公正罪》是司改國是會議全體一致通過，也是《聯合國反貪腐公約》明定的條文，先進國家都有的規定，我國還「內國法化」，制定施行法，結果，利用權力影響司法的「關說」事件至今仍無法可管。
陳宏達表示，看不到的影響力才更大、更要杜絕，但過了6年多都沒辦法做到，到底卡在哪個環節？陳說他雖不願去揣測，但立法過程應公諸於世，讓社會大眾知道。
對於「關說」入法，林俊宏認為，「關說』的構成要件跟打擊範圍是什麼，沒人知道，應先聚焦，再討論該如何定義跟解決，否則法修下去，可能會打擊到很多無辜的人，林建議，可在既有的《貪汙治罪條例》框架下審視缺少哪一塊，再詳細規範。
從各方論述可知，《妨害司法公正罪》訂出來可能會很抽象，屆時大家自由心證，再找幾個厲害的律師出馬，權貴關說最後還是無罪，主管機關應想辦法解決文字上的「技術性」障礙。
至於被視為國安問題的詐欺犯罪，政府說要成立打詐國家隊，諷刺的是檢警的打詐工具至今沒有法制化。林鈺雄表示，GPS、無人機、M化車、設備端通訊監察（針對微信等通訊軟體）等科技辦案工具全是化外之地，講了N年立法進度是零。
當然司改還是有在運作，最高法院就打破限量分案、也有了大法庭，大法官會議變成憲法法庭，《勞動事件法》有了強制調解，另引進《國民法官法》。林俊宏表示，從民間角度來看，司改活動一直有在動，只是動得太慢，希望能再快一點。
律師陳琮勛認為，大家心中的司法改革都不一樣，有人認為是治安要好，有人要正義，目前政府端出的牛肉多為司法實務上的變革，像是落實法治教育、判決白話文、國民法官等，效果好不好，需要長時間觀察，至於大法庭統一見解，先不論大家買不買單，最直接的幫助是讓下級審有依據可預測。
談及國民法官，林俊宏認為不是該制度就一定好，但肯定國民法官的運作會讓訴訟程序的保障更強、密度更高，影響範圍將擴及到一般刑事案件，而《刑事訴訟法》是火車頭，期許未來有機會調整《刑訴法》一直改不動的問題，如：起訴狀一本、證據法則等。
林俊宏另點名《民事訴訟法》也應改革，他認為，民事訴訟跟大家關係更深，但司改國是會議完全沒討論民事訴訟的問題，目前民事訴訟過度偏向書面審、程序不完整、每個法庭的做法都不一樣，程序很亂，建議應該重新審視。