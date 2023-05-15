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中國40城推「新時代婚育文化」　 應對人口危機

▲中國面臨重大人口危機，甚至可能失去世界第一人口大國的地位。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國面臨重大人口危機，甚至可能失去世界第一人口大國的地位。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社台北15日電）中國面臨重大人口危機，甚至可能失去世界第一人口大國的地位。據環球時報等媒體報導，中國去年在北京等20個城市推出鼓勵結婚及生育先導計劃，日前宣布再擴展至20個城市，希望提升生育率。

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綜合中國日報網及環球時報英文版近日報導，中國計劃生育協會去年5月首次在北京、江蘇、浙江等20個城市推行鼓勵結婚及生育的先導計劃後，11日宣布將先導計劃擴大至另外20個城市，包括廣東省廣州市及河北省邯鄲市。

報導形容，計劃是要建立一個「新時代結婚及生育文化」，大力營造一個適宜生育的社會環境。

中國計劃生育協會官員11日在廣州一個活動上表示， 先導計劃聚焦於鼓勵結婚、在適當年齡生育、鼓勵父母分擔養育孩子的責任，以及遏制高價聘禮等過時習俗。

中國計劃生育協會專職副會長姚瑛表示，希望這些試點城市採取創新和積極措施，幫助營造友好生育氛圍，並在人口高質量發展的支持下為推進中國現代化做出貢獻。

人口學者何亞福表示，因應中國的經濟及社會發展，中國年輕一代對結婚的觀念有所改變，要改善結婚及生育文化，關鍵在年輕人，社會要多引導年輕人婚育觀念，鼓勵年輕人結婚生子。

2022年末中國全國人口14億1175萬人，較之前一年末減少85萬人，全國人口自然成長率是每千人負0.60，是61年來首次出現負成長。北京、上海、廣州、深圳2022年常住人口首次同時出現負成長。

中外專家曾指出，人口負成長一旦出現便難以逆轉，有專家認為中國正面臨遠超出其想像的人口危機，將長期拖累作為經濟成長重要引擎的房地產市場。

聯合國今年4月公布最新數據顯示，印度將取代中國，躍升成為全世界人口最多的國家，預計今年中印度將比中國多出近300萬人。

外界關注中國會否失去人口紅利，不過，中國官方多次否認人口紅利消失，強調「人口紅利既要看總量，更要看質量，既要看人口，更要看人才」。（編輯:陳沛冰/張淑伶）1120515

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