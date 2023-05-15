中國40城推「新時代婚育文化」　 應對人口危機

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報導形容，計劃是要建立一個「新時代結婚及生育文化」，大力營造一個適宜生育的社會環境。
中國計劃生育協會官員11日在廣州一個活動上表示， 先導計劃聚焦於鼓勵結婚、在適當年齡生育、鼓勵父母分擔養育孩子的責任，以及遏制高價聘禮等過時習俗。
中國計劃生育協會專職副會長姚瑛表示，希望這些試點城市採取創新和積極措施，幫助營造友好生育氛圍，並在人口高質量發展的支持下為推進中國現代化做出貢獻。
人口學者何亞福表示，因應中國的經濟及社會發展，中國年輕一代對結婚的觀念有所改變，要改善結婚及生育文化，關鍵在年輕人，社會要多引導年輕人婚育觀念，鼓勵年輕人結婚生子。
2022年末中國全國人口14億1175萬人，較之前一年末減少85萬人，全國人口自然成長率是每千人負0.60，是61年來首次出現負成長。北京、上海、廣州、深圳2022年常住人口首次同時出現負成長。
中外專家曾指出，人口負成長一旦出現便難以逆轉，有專家認為中國正面臨遠超出其想像的人口危機，將長期拖累作為經濟成長重要引擎的房地產市場。
聯合國今年4月公布最新數據顯示，印度將取代中國，躍升成為全世界人口最多的國家，預計今年中印度將比中國多出近300萬人。
外界關注中國會否失去人口紅利，不過，中國官方多次否認人口紅利消失，強調「人口紅利既要看總量，更要看質量，既要看人口，更要看人才」。（編輯:陳沛冰/張淑伶）1120515