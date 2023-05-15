《疫起》台北電影獎入圍大贏家！王柏傑爭帝　張鈞甯、陸小芬搶后

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演員獎項入圍名單也充滿可看性，最佳男主角入圍者有《一家子兒咕咕叫》游安順、《疫起》王柏傑、《黑的教育》蔡凡熙、《罪後真相》張孝全、《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏；最佳女主角入圍者有《大日子》潘麗麗、《小藍》王渝萱、《本日公休》陸小芬、《查無此心》張鈞甯、《聖筊》孫可芳。
本屆評審團主席由陳玉勳導演出任，評選過程分為初選、複選及決選三階段，初選評審共計16位，分為四大類評選，劇情長片類包括王威人（製片）、江美萱（學者）、柯孟融（導演）、劉品言（演員）、賴國安（導演）；紀錄片類包括李立劭（導演）、曾文珍（導演）、黃胤毓（導演）、黃懿齡（剪輯）、龍男．以撒克．凡亞思（導演）；短片類包括姚淳耀（演員）、陳寶旭（監製）、黃熙（導演）；動畫片類有紀柏舟（導演）、陳明和（導演）、黃小珊（導演）。
複選評審包括陳玉勳及李天爵（美術）、周以文（攝影）、林欣宜（造型）、林洪峯（視覺特效）、馬志翔（導演/演員）、陳序慶（剪接）、賀照緹（導演）、溫子捷（配樂）、鄭旭志（聲音設計），加上初選評審劉品言、陳明和、陳寶旭，由以上13位選出本屆台北電影獎入圍名單。
最終得獎名單將由曾麗芬（監製）及謝欣穎（演員）兩位決選評審加上13位複選評審共同決定，並於7月8日台北電影節頒獎典禮宣布得獎結果；另有由觀眾從所有入圍作品中選出的「觀眾票選獎」及專業記者組成評審團評選出的「媒體推薦獎」兩項非正式競賽獎。
今年台北電影節會外賽「台灣電影行銷獎」各項入圍名單，「最佳電影行銷獎」由《少年吔，安啦！》、《本日公休》、《流麻溝十五號》、《悲情城市》及《關於我和鬼變成家人的那件事》等作品入圍；「最佳海報獎」由設計師陳世川製作的《小藍》、《少年吔，安啦！》、《哈勇家》、《悲情城市》及設計師方序中製作的《本日公休》等電影海報入圍；「最佳預告片獎」由林雍益的《少年吔，安啦！》、《本日公休》、《悲情城市》、吳梵霖的《關於我和鬼變成家人的那件事》，以及孫悅慈、趙憶庭的《哈勇家》預告片入圍，決選評審為台灣奧美執行創意總監蔣依潔、安索帕台灣執行創意總監周宥惠、電通mb資深創意總監廖奎鈞、資深電影監製陳鴻元、索尼影業執行業務總監許天睿、華納影業總經理岑心怡、創造智能科技股份有限公司總經理林慧珍，得獎結果將於7月7日入圍酒會揭曉。
台北電影獎完整入圍名單
最佳劇情長片
《一家子兒咕咕叫》
《哈勇家》
《查無此心》
《疫起》
《黑的教育》
最佳紀錄片
《九槍》
《山椒魚來了》
《做自己的條件》
《從那天起 我們開始哭泣》
《鑽石水族世界》
最佳短片
《大日子》
《屍舞》
《紅的夢》
《送行》
《推特事》
最佳動畫片
《byebye.》
《路上》
《熱帶複眼》
《魍神之夜》
《鷺鷥河》
最佳導演
蔡崇隆／《九槍》
姚宏易／《我心我行》
陳潔瑤／《哈勇家》
曾英庭／《查無此心》
林君陽／《疫起》
最佳編劇
陳潔瑤、謝惠菁／《哈勇家》
楊貽茜、林品君、許世輝、曾英庭／《查無此心》
劉存菡／《疫起》
柯景騰（九把刀）／《黑的教育》
吳瑾蓉、程偉豪／《關於我和鬼變成家人的那件事》
最佳男主角
游安順／《一家子兒咕咕叫》
王柏傑／《疫起》
蔡凡熙／《黑的教育》
張孝全／《罪後真相》
林柏宏《關於我和鬼變成家人的那件事》
最佳女主角
潘麗麗／《大日子》
王渝萱／《小藍》
陸小芬／《本日公休》
張鈞甯／《查無此心》
孫可芳／《聖筊》
最佳男配角
傅孟柏／《本日公休》
林孟君／《哈勇家》
陳為民／《查無此心》
薛仕凌／《疫起》
朱軒洋／《黑的教育》
最佳女配角
楊麗音／《一家子兒咕咕叫》
林詹珍妹／《哈勇家》
黃瀞怡（小薰）／《哈勇家》
方郁婷／《罪後真相》
宸頤／《默殺》
最佳新演員
胡智強／《一家子兒咕咕叫》
葉曉霏／《青春並不溫柔》
洪金輝／《哈勇家》
王柏人／《紅的夢》
李想／《推特事》
最佳攝影
姚宏易／《我心我行》
陳麒文／《青春並不溫柔》
劉志桓、劉宸瑋／《查無此心》
包軒鳴／《疫起》
王均銘／《罪後真相》
最佳剪輯
陳建志／《哈勇家》
廖慶松、李俊宏／《查無此心》
解孟儒／《疫起》
解孟儒、李蕙／《黑的教育》
蔡宜芬／《鑽石水族世界》
最佳配樂
許志遠／《一家子兒咕咕叫》
保卜・巴督路／《哈勇家》
楊琬茜／《查無此心》
盧律銘／《疫起》
王建威／《黑的教育》
最佳美術設計
張軼峰／《一家子兒咕咕叫》
翁定洋／《我心我行》
姚國禎／《哈勇家》
葉子瑋／《查無此心》
黃美清、涂碩峯／《疫起》
最佳造型設計
陳怡如／《一家子兒咕咕叫》
高仙齡／《哈勇家》
施筱柔、張甫丞／《查無此心》
施筱柔／《疫起》
王佳惠、羅宛怡／《默殺》
最佳視覺效果
Jonah WEST、王柏欣／《查無此心》
嚴振欽、罡風創意映像有限公司／《疫起》
嚴振欽、罡風創意映像有限公司／《黑的教育》
林哲民／《默殺》
程偉豪、劉惟熠／《關於我和鬼變成家人的那件事》
傑出技術
陳宗錦、陳茂榮（火效特效師）／《光榮之路》
姚宏易、許芳宜（動作指導）／《我心我行》
Kittichon KUNRATCHOL、王嘉瑩（特效化妝造型）／《疫起》
張徐展、劉靜怡、陳亮潔（表演／動作設計）／《熱帶複眼》