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周杰倫香港開唱逼退雨神！甄子丹驚喜現身　王俊凱朝聖：等了24年

▲周杰倫在香港連開7場演唱會，場場都是人潮爆滿，武打巨星甄子丹、鄧紫棋也來朝聖。（圖／杰威爾提供）
▲周杰倫在香港連開7場演唱會，場場都是人潮爆滿，武打巨星甄子丹、鄧紫棋也來朝聖。（圖／杰威爾提供）

記者江芷稜/綜合報導

睽違5年，流行天王周杰倫重返香港開唱，在中環海濱活動空間一連舉辦7場「嘉年華」演唱會，不僅吸引滿場歌迷，現場更是眾星雲集，最終場包括容祖兒、阿Sa、鄧紫棋、王俊凱、姜大衛、甄子丹、92歲的香港金像獎終身成就獎演員胡楓（修哥）都來參與這場音樂盛會，王俊凱特別從北京飛來香江，如願與偶像合唱〈雨下一整晚〉，嘴甜地說：「我等這天等了24年。」

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▲周杰倫自彈自唱經典歌曲，讓粉絲如癡如醉。（圖／杰威爾提供）
▲周杰倫自彈自唱經典歌曲，讓粉絲如癡如醉。（圖／杰威爾提供）
▲周杰倫每場演唱會表演40多首歌，仍讓人覺得意猶未盡。（圖／杰威爾提供）
▲周杰倫每場演唱會表演40多首歌，仍讓人覺得意猶未盡。（圖／杰威爾提供）
▲周杰倫開唱前剛好雨停，被說是「太陽之子」發威。（圖／杰威爾提供）
▲周杰倫開唱前剛好雨停，被說是「太陽之子」發威。（圖／杰威爾提供）
這幾天香港陰雨綿綿，卻在周杰倫開唱前雨停，被笑稱是「太陽之子」發威，許多明星淋著雨都來朝聖周董演出，甄子丹及資深演員胡楓也是座上嘉賓，周杰倫場場開放歌迷點歌，甄子丹幫修哥點歌〈千里之外〉，周杰倫對甄子丹曾在紅館擔任過他的演唱會特別嘉賓記憶深刻，猛誇巨星在舞台上耍雙截棍的模樣真的「猴腮雷」（好厲害）！

▲周杰倫在香港開唱最終場，胡楓（左起）跟武打巨星甄子丹前來捧場。（圖／杰威爾提供）
▲周杰倫在香港開唱最終場，胡楓（左起）跟武打巨星甄子丹前來捧場。（圖／杰威爾提供）
知名小提琴家陳銳（Ray Chen）在最後兩場擔任嘉賓，與周杰倫分別以小提琴、鋼琴一同演奏〈最偉大的作品〉，巧妙銜接古典音樂「Czardas」查爾達斯，精湛的音樂交流讓粉絲驚豔不已！事實上，〈最偉大的作品〉這首歌的小提琴部分就是邀請陳銳演奏，周杰倫說：「很謝謝陳銳在這首歌曲裡把古典音樂與流行音樂結合在一起。」陳銳則謙虛地說：「其實這部分是你最會的。」陳銳還獨奏一段大黃蜂協奏曲，展現高超琴藝。

▲音樂家陳銳（左）與周杰倫合奏〈最偉大的作品〉。（圖／杰威爾提供）
▲音樂家陳銳（左）與周杰倫合奏〈最偉大的作品〉。（圖／杰威爾提供）
周杰倫演唱會上開放歌迷點歌是相當受歡迎的環節，許多歌迷都是有備而來，有位媽媽粉絲請老公穿上印有「三胎家庭」的T恤吸引了周杰倫的目光，擁有三個寶貝小孩的媽媽向周杰倫說：「這是我們第一次看你的演唱會，因為這些年我一直在懷孕生孩子的過程中。我現在要追上你的步伐，如果哪天你生了老四，那我必須！」引起全場熱烈歡呼！

▲周杰倫睽違5年開唱，在香港中環地區造成轟動。（圖／杰威爾提供）
▲周杰倫睽違5年開唱，在香港中環地區造成轟動。（圖／杰威爾提供）
女星鄧紫棋前來捧場，透露14歲時嘗試改編周杰倫〈黑色毛衣〉的歌詞寄到唱片公司，她說：「結果你的公司完全沒回過我。」周杰倫立馬說：「我們唱片公司的人在哪？這個早就該簽下來了！」演唱會結束後，他在IG向歌迷表達感謝，「謝謝大家來參加我的演唱會，希望大家有個難忘的夜晚，看來7場是不夠的，對吧？『太陽之子』這個稱號，我先拿走囉！祝大家母親節快樂！」

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