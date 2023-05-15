岸田文雄首登節目！大談26年前「酒豪傳說」　稱訪台靠酒打通關

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由於日本是今年G7輪值主席國，且即將在5月19日至21日舉行於岸田故鄉廣島舉行G7領袖高峰會。岸田在節目一開始便指出，G7領袖高峰會是是很大型的國際會議，稱「很期待這是個能讓更多孩童及更多人知道G7廣島高峰會一事的好機會，於是來上這個節目。」
除了提及G7領袖高峰會，岸田在節目也談到了「首相的工作職責」。其中問及身為首相能否自由決定外交該如何進行時，岸田表示，外交是人與人的連結，是靠信賴關係，所以歷任首相都非常努力要加強信賴關係。外交是首相可以自由發揮的。
隨後岸田透露，自己在1997年當選眾議員後不久，便隨著安倍晉三率領的自民黨青年局訪問團造訪台灣，並且在席間與台灣政界人士對飲，更因此被稱為「酒豪」一事。岸田表示，在做外交工作時，自己的酒量好，可以與對方一邊喝酒一邊搏感情，深化信賴關係。
節目同時介紹到，在台灣敬酒時，習慣將杯中的酒喝完，但當時訪問團的團員大半酒量都不好，安倍幾乎不會喝酒。
岸田表示，當時他感受到來自團員的熱切眼神，便說「好，沒關係，我來喝」，隨即為眾人擋酒，對於台灣政治家來敬酒，他一人打通關，喝下了啤酒、紹興酒、50度以上的蒸餾酒，也因此讓交流會順利結束。節目提到，當時場面十分熱絡，因此岸田2021年當選首相時，台媒曾以「岸田文雄酒豪傳說」為題報導。
岸田也在節目上被問及現在酒量如何，他表示，以前酒量很好，最近喝得沒那麼多。問到年輕時酒量可以喝多少時，他回答：「沒在計算。」
不過當時岸田在節目上說自己的專長是「拚酒」時，馬上引起網路討論，有網友稱「岸田首相挺有意思的」，還有人直接問「岸田首相是個酒鬼嗎？」先前岸田曾被外界譏為「政界數一數二無聊男子」，如今上綜藝節目似乎也有助於增加好感度。
不過也有網友認為，「如果有那個餘力上電視、博人氣，還不如認真檢討經濟對策」，認為岸田「像在學安倍耍猴戲」。