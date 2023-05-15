泰國大選變天！前進黨橫掃首都曼谷　誰來組閣、擔任總理仍有變數

岸田文雄首登節目！大談26年前「酒豪傳說」　稱訪台靠酒打通關

▲日本首相岸田文雄上節目分享當年訪問台灣的趣事。（取自岸田文雄臉書）
▲日本首相岸田文雄上節目分享當年訪問台灣的趣事。（取自岸田文雄臉書）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本首相岸田文雄日前上綜藝節目，內容在13日晚上播出，這是岸田首次在綜藝節目亮相。岸田在節目中，除了提及即將舉行的七大工業國集團（G7）領袖高峰會外，還談到了自己在年輕時，曾跟隨時任自民黨青年局長、已故前首相安倍晉三率團訪問台灣。岸田稱自己當時靠著好酒量，幫青年局全團成員擋酒打通關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合日媒報導，岸田文雄在13日播出的綜藝節目「世界最想上的課」（世界一受けたい授業）擔任特別來賓，這是他首次登上綜藝節目。現任日本首相登上綜藝節目相當罕見，上一次有首相在任時上綜藝節目是2016年，當時時任日本首相安倍晉三登上富士電視台的綜藝節目「ワイドナショー」。

由於日本是今年G7輪值主席國，且即將在5月19日至21日舉行於岸田故鄉廣島舉行G7領袖高峰會。岸田在節目一開始便指出，G7領袖高峰會是是很大型的國際會議，稱「很期待這是個能讓更多孩童及更多人知道G7廣島高峰會一事的好機會，於是來上這個節目。」

除了提及G7領袖高峰會，岸田在節目也談到了「首相的工作職責」。其中問及身為首相能否自由決定外交該如何進行時，岸田表示，外交是人與人的連結，是靠信賴關係，所以歷任首相都非常努力要加強信賴關係。外交是首相可以自由發揮的。

▲日相岸田談26年前訪台為安倍擋酒 從紹興喝到高粱一人打通關2023/5/14 07:38（5/14 09:34 更新）圖為1994年9月時任總統李登輝（左）接見以日本眾議員身分訪台的岸田文雄（右）。（圖取自國史館臉書）
▲日相岸田談26年前訪台為安倍擋酒 從紹興喝到高粱一人打通關 2023/5/14 07:38（5/14 09:34 更新） 圖為1994年9月時任總統李登輝（左）接見以日本眾議員身分訪台的岸田文雄（右）。（圖取自國史館臉書）
隨後岸田透露，自己在1997年當選眾議員後不久，便隨著安倍晉三率領的自民黨青年局訪問團造訪台灣，並且在席間與台灣政界人士對飲，更因此被稱為「酒豪」一事。岸田表示，在做外交工作時，自己的酒量好，可以與對方一邊喝酒一邊搏感情，深化信賴關係。

節目同時介紹到，在台灣敬酒時，習慣將杯中的酒喝完，但當時訪問團的團員大半酒量都不好，安倍幾乎不會喝酒。

岸田表示，當時他感受到來自團員的熱切眼神，便說「好，沒關係，我來喝」，隨即為眾人擋酒，對於台灣政治家來敬酒，他一人打通關，喝下了啤酒、紹興酒、50度以上的蒸餾酒，也因此讓交流會順利結束。節目提到，當時場面十分熱絡，因此岸田2021年當選首相時，台媒曾以「岸田文雄酒豪傳說」為題報導。

岸田也在節目上被問及現在酒量如何，他表示，以前酒量很好，最近喝得沒那麼多。問到年輕時酒量可以喝多少時，他回答：「沒在計算。」

不過當時岸田在節目上說自己的專長是「拚酒」時，馬上引起網路討論，有網友稱「岸田首相挺有意思的」，還有人直接問「岸田首相是個酒鬼嗎？」先前岸田曾被外界譏為「政界數一數二無聊男子」，如今上綜藝節目似乎也有助於增加好感度。

不過也有網友認為，「如果有那個餘力上電視、博人氣，還不如認真檢討經濟對策」，認為岸田「像在學安倍耍猴戲」。


日本政府提異議　時代修改岸田專訪網路版標題

岸田文雄談「台海穩定」重要性！謝長廷：這是世界共同的利益

重申台海和平重要性　岸田文雄：台灣安全屬全球問題

岸田遇襲「顧吃鰻魚飯」！日本公安委員長挨轟　遭罵「鰻魚大臣」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀