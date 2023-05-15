內幕／總統提名前夕風雨欲來　藍營人士點名侯友宜放低姿態促團結

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儘管郭台銘、挺郭派近日動作頻頻，郭台銘會見的深藍最強領袖、前高雄市長韓國瑜，也私下與民眾黨主席柯文哲交換意見，挺郭派更發起在中常會上提案要求徵召郭台銘，施壓黨中央，都壓縮了黨中央的協調空間。
不過，藍營人士認為，郭台銘已經多次公開強調，自己會支持國民黨提名的總統人選，更當著韓國瑜的面，再承諾一次會支持國民黨人選，郭自己也很清楚，就算拉攏柯文哲，也沒有贏的本錢，因此若郭最後仍翻臉，難看的是自己。
目前黨內氛圍仍指向提名侯友宜，惟據了解，侯陣營人士近期在新北、台北公開場合與黨內人士見面時，都直接嗆聲黨高層「為何讓國民黨立委陳玉珍鼓動中常委挺郭台銘？」令不少在場人士聽聞後感到咋舌。
藍營人士批，無論是誰挺郭台銘，都是出自於自由意志，黨中央本就不可能也不會去介入，國民黨立委及中常委又豈是國民黨中央可以指揮的？侯陣營人士說出這番話，顯然是對民主政治的運作模式十分不了解。
藍營人士更批，侯友宜陣營始終把黨中央為他清除障礙視為理所當然，總是對外放話看「黨中央準備好了沒」，過去當郭台銘還沒爭取提名時，或許還可以保持高姿態，但當郭台銘出來爭取後，局勢就已經有所不同，黨內有不同的選擇，怎麼還會覺得黨一定非提名侯不可、常委也不能有其他聲音呢？
藍營人士認為，在提名前夕，侯友宜應該放低姿態，無論是對黨或是對郭台銘，都不可以再置外於國民黨，一起為提名前的協調、提名後的整合而努力，促成團結、贏得2024年大選。