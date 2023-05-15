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內幕／總統提名前夕風雨欲來　藍營人士點名侯友宜放低姿態促團結

▲國民黨總統提名在即，挺郭台銘派、挺侯友宜派暗中較勁。（圖／資料照片）
▲國民黨總統提名在即，挺郭台銘派、挺侯友宜派暗中較勁。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨總統提名在即，黨內卻有風雨欲來的氛圍，挺郭台銘派與挺侯友宜派暗中較勁。據了解，黨主席朱立倫將今、明兩日當作是協調階段，將分別會見郭、侯，若協調不成，週六前都是可能的提名時機，不過，藍營人士示警，侯友宜不能在置外於黨，黨中央更沒有欠侯什麼，在最後的階段，應該放低姿態，為提名前、提名後的整合、團結努力。

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國民黨總統提名進入最後階段，據了解，近幾日黨中央分別針對立委、縣市首長進行意見徵詢，也搜集了近期黨內、媒體民調約十多份，提供選情趨勢的分析，今、明兩日就是協調階段，朱立倫將分別會見侯友宜、郭台銘，為提名整合做最後努力。

儘管郭台銘、挺郭派近日動作頻頻，郭台銘會見的深藍最強領袖、前高雄市長韓國瑜，也私下與民眾黨主席柯文哲交換意見，挺郭派更發起在中常會上提案要求徵召郭台銘，施壓黨中央，都壓縮了黨中央的協調空間。

不過，藍營人士認為，郭台銘已經多次公開強調，自己會支持國民黨提名的總統人選，更當著韓國瑜的面，再承諾一次會支持國民黨人選，郭自己也很清楚，就算拉攏柯文哲，也沒有贏的本錢，因此若郭最後仍翻臉，難看的是自己。

▲（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲（圖／翻攝郭台銘臉書）
目前黨內氛圍仍指向提名侯友宜，惟據了解，侯陣營人士近期在新北、台北公開場合與黨內人士見面時，都直接嗆聲黨高層「為何讓國民黨立委陳玉珍鼓動中常委挺郭台銘？」令不少在場人士聽聞後感到咋舌。

藍營人士批，無論是誰挺郭台銘，都是出自於自由意志，黨中央本就不可能也不會去介入，國民黨立委及中常委又豈是國民黨中央可以指揮的？侯陣營人士說出這番話，顯然是對民主政治的運作模式十分不了解。

藍營人士更批，侯友宜陣營始終把黨中央為他清除障礙視為理所當然，總是對外放話看「黨中央準備好了沒」，過去當郭台銘還沒爭取提名時，或許還可以保持高姿態，但當郭台銘出來爭取後，局勢就已經有所不同，黨內有不同的選擇，怎麼還會覺得黨一定非提名侯不可、常委也不能有其他聲音呢？

藍營人士認為，在提名前夕，侯友宜應該放低姿態，無論是對黨或是對郭台銘，都不可以再置外於國民黨，一起為提名前的協調、提名後的整合而努力，促成團結、贏得2024年大選。

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