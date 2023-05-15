文化部、電影院攜手推成年禮金優惠 盼國片票房增3成
文化成年禮金將於6月6日正式開放領取，18至21歲青年將獲得1200點文化幣。文化部今（15）日指出，為擴大吸引青年朋友進電影院看國片，行政院副院長鄭文燦近日與文化部長史哲邀請電影院公會代表共商討論，除了公布全台已有超過100家電影院加入成年禮金消費點，暑假期間亦將推出多檔最適合青春年少的愛情片、恐怖片、靈異喜劇片等強檔國片，未來將陸續公布推出「青春限定獨享優惠」，邀請全台青年進電影院看國片，期待藉成年禮金為國片票房帶來3成成長。
記者李琦瑋／台北報導
鄭文燦表示，觀影習慣須從小培養，「青年更是多元觀影品味養成的關鍵期」，而國片展現的是台灣這塊土地的人文情感、回憶與故事，尤其近年來多部叫好叫座的國片，更讓世界看見台灣電影的精彩。行政院支持文化部成年禮金政策，希望鼓勵青年進戲院，進而達到獲得好的文化消費體驗；帶動電影院疫後振興，觀影熱潮回流；以及國片票房成長有效提振投資市場信心，促進整體產業生態成長動能與正向循環等「三好」目標。
史哲指出，過去3年的疫情，除了各項藝文活動大受影響，電影映演更因防疫措施及民眾觀影習慣改變，整體票房下滑，其中，原本只佔整體票房10%的國片，去年票房數比起疫前更下降達5成，因此，成年禮金在電影消費限定「國片專屬」，期盼在具備聲光效果娛樂性、票價優勢等吸引力下，可挹注2至3億到國片票房，推升國片票房成長2到3成。
文化部表示，6月後輪番上映的國片片單相當華麗，包括好評不斷的恐怖片續集電影《粽邪3：鬼門開》與《女鬼橋2：怨鬼樓》、導演九把刀最新力作愛情片《請問，還有哪裡需要加強》、去年獲金馬獎5項入圍的《查無此心》、讓人又怕又笑的靈異喜劇片《我的麻吉4個鬼》、金鐘影帝藍正龍第2部執導的成長勵志片《成功補習班》、改編人氣漫畫及小說的《他馬克老闆》與《化劫》，以及融合元宇宙與AR題材的《小子》等，可謂波波強檔，邀請青年朋友相揪看國片、慶成年。
此外，為加乘文化成年禮金的祝福美意，鄭文燦、史哲更與電影院公會代表達成共識，將攜手陸續推出青年獨享的「青春限定獨享優惠」，希望能讓青年帶著滿滿祝福、「饗」樂成年，歡迎密切關注後續公告。