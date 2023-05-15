PLG／盧峻翔談季中低潮期　坦言：各隊給的防守壓力和季初有落差

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雖然季中開始出現低潮，但盧峻翔仍是球隊這一季的頭牌，若進入到關鍵時刻是否勇於去承擔這樣的壓力？他表示：「若教練和球隊相信我，我當然會嘗試去打關鍵球。但目前來看，我是覺得要以團隊的方式去贏球比較正確。」
盧峻翔在今年球季是領航猿陣容中重要的進攻威脅，他的表現往往很大程度的左右球隊勝負，談到個人狀態時，他坦言自己在季中開始出現起伏後，一直有嘗試調整回來，但目前還是有些不太穩定。
這樣的情況或許和各隊開始加強對他的個人防守有關，包括更多的影片研究和針對性，對於年輕球員來說，要突破這種難關是一個不小的挑戰。「我認為(季中)防守壓力和季初是有落差的，在這樣高強度的情況下，我沒辦法把球投進，讓我感覺自己很不稱職，因為我是球隊的得分手．．．因此就有些失望、情緒也比較低落。」
而學長施晉堯則是鼓勵他要調整好心態，不用給自己太大的壓力，以一個較好的心態去面對這次的系列賽，「他必須要更認真才行，因為接下來才是硬仗，放開來打，想太多、動作做不出來也沒用。」
在例行賽對上富邦，許晉哲總教練很多時候都是讓張宗憲去守盧峻翔，給足了尊重。到了季後賽這樣的對位很可能繼續出現，對此後者也苦笑說：「希望他不要再給我那麼大的壓力了。其實我是覺得各隊都給我很高的防守張力。」