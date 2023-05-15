汪小菲替家人慶生「大膽曝光正臉照」　大S：交由律師處理

小S唸母親節卡片大爆哭！見「這句話」緊抱女兒：我最幸福的時刻

▲小S唸著二女兒Lily送的母親節卡片，其中一句「天塌下來都有我幫妳擋著！」讓她大爆哭，緊緊抱著女兒，直呼：「最幸福的時刻！」(圖／小S FB）
▲小S唸著二女兒Lily送的母親節卡片，其中一句「天塌下來都有我幫妳擋著！」讓她大爆哭，緊緊抱著女兒，直呼：「最幸福的時刻！」(圖／小S FB）

記者詹鎰睿/綜合報導

女星小S徐熙娣，除了主持工作，私下也經常在社群平台分享與3位女兒的有趣互動，總是把大家逗得哈哈大笑，不過昨（14）日母親節，二女兒Lily送一張親手寫的母親節卡片，並感性告白：「天塌下來都有我幫妳擋著！」讓身為媽媽的小S一度哽咽到唸不出來，畫面相當溫馨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Lily在母親節卡片中寫到，「有時夜闌人靜的夜裡，Are you asleep？還是在追劇？有時一大清早的早晨，Are you awake？還是在工作的路上了？」她說，「我是一個常惹妳生氣的女兒，但我時常想讓您知道辛苦了，不只限今天母親節才說，是一天天累積下的辛苦，在家最辛苦的就是您了，妳是我媽、最好的老婆、好朋友，還是國際巨星。」

▲小S唸著二女兒Lily送的母親節卡片，其中依句「天塌下來都有我幫妳擋著！」讓她大爆哭，緊緊抱著女兒，畫面超級溫馨。(圖／小S FB）
▲看著小S（右）不斷掉淚，二女兒Lily（左）也撒撒嬌靠在媽媽身上。(圖／小S FB）
這讓小S邊唸邊掉眼淚，臉頰瞬間脹紅，只能拿著衛生紙摀臉，結果一唸到，「以後換我養妳，希望你永遠不要忘記童年的天真和快樂，我最愛的媽媽，我愛妳，天塌下來都有我幫妳擋著，如果力氣太小，就用您給我的美貌擋。」就讓她哭到不行，緊緊擁抱著Lily。

結果在旁邊的許老三則是不願入鏡，繼續開啟與媽媽鬥嘴的日常，讓小S直呼：「今天是母親節，妳是從我肚子出來的！OK？」不過，小S仍忍住情緒與大家分享，當媽媽的雖然會生氣、抓狂，但最幸福的就是此時此刻，就會覺得其他的一點都不重要了。

▲許老三（右）則是對小S白眼，繼續與媽媽鬥嘴。（圖／小S FB）
▲許老三（右）則是對小S（左）白眼，繼續母女倆的鬥嘴日常。（圖／小S FB）

4歲兒腦癌離世！網紅母親節宣布懷雙胞胎　「來接你回家」

侯佩岑母親節獲「全球唯一」限量包包！曝設計師身分狂讚獨一無二

歌后楊小萍後事圓滿！弟弟楊慶煌「凝望遺照」　度過悲傷母親節

林志玲母親節突曬「仙女媽媽」年輕嫩照！粉絲驚呆：好像孫藝真

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀