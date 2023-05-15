小S唸母親節卡片大爆哭！見「這句話」緊抱女兒：我最幸福的時刻
女星小S徐熙娣，除了主持工作，私下也經常在社群平台分享與3位女兒的有趣互動，總是把大家逗得哈哈大笑，不過昨（14）日母親節，二女兒Lily送一張親手寫的母親節卡片，並感性告白：「天塌下來都有我幫妳擋著！」讓身為媽媽的小S一度哽咽到唸不出來，畫面相當溫馨。
記者詹鎰睿/綜合報導
Lily在母親節卡片中寫到，「有時夜闌人靜的夜裡，Are you asleep？還是在追劇？有時一大清早的早晨，Are you awake？還是在工作的路上了？」她說，「我是一個常惹妳生氣的女兒，但我時常想讓您知道辛苦了，不只限今天母親節才說，是一天天累積下的辛苦，在家最辛苦的就是您了，妳是我媽、最好的老婆、好朋友，還是國際巨星。」
這讓小S邊唸邊掉眼淚，臉頰瞬間脹紅，只能拿著衛生紙摀臉，結果一唸到，「以後換我養妳，希望你永遠不要忘記童年的天真和快樂，我最愛的媽媽，我愛妳，天塌下來都有我幫妳擋著，如果力氣太小，就用您給我的美貌擋。」就讓她哭到不行，緊緊擁抱著Lily。
結果在旁邊的許老三則是不願入鏡，繼續開啟與媽媽鬥嘴的日常，讓小S直呼：「今天是母親節，妳是從我肚子出來的！OK？」不過，小S仍忍住情緒與大家分享，當媽媽的雖然會生氣、抓狂，但最幸福的就是此時此刻，就會覺得其他的一點都不重要了。