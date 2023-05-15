張立昂肺塌陷插管首露面！醫警告「1事禁止」 他無奈嘆：難做到
39歲張立昂去年肺塌陷，肺部縮到拳頭大小，住院插管2個禮拜，今（15）日康復現身三立、華視八點檔《鬼之執行長》卡司發布會，與女主角劉奕兒受訪，張立昂表示發病主因推測是天生遺傳或過勞，出院後容易喘，靠氣管擴張的藥穩定病情，張立昂說：「醫生的建議滿難做到的，他說要多休息、不要講話，可是我要演戲、唱歌，他說找替身、假唱啊。」現場哄堂大笑。
記者羅凌筠/台北報導
劉奕兒自爆在張立昂住院期間，每天照三餐傳訊關心，還會逼問「為什麼不回我」、「我是不是很煩」，劉奕兒承認對男友洪天祥（Jimmy）都沒那麼殷勤，而且張媽和劉爸互叫「親家」，雙方家長就是很投緣。被問到和正牌男友多久沒見？劉奕兒回答半年，接著很配合宣傳，和張立昂十指交扣，改口：「我現在沒有男友。」
劉奕兒戲裡扮成男人跟張立昂談戀愛，剪去了40公分的長髮，最困難的就是拍戲前要束胸，笑說：「喜馬拉雅山被壓成嘉南平原了。」劉奕兒只要男裝上身，在拍戲現場就變得很愛撩妹，笑說：「賴琳恩靠近我的時候，我就叫她過來，屁股大腿各種亂摸，超好摸！我手機有許多親密照。」有時張立昂都忍不住吃醋：「妳怎麼都在把妹？那我呢？」
更誇張的是劉奕兒還會一直問張立昂和孫沁岳男生是怎樣站著上廁所的，她的好奇心要大家喊停才行。劉奕兒笑說當男人真方便，有時偷上男廁也沒有被發現，最得意是有一次坐在化妝師助理旁邊，竟被以為是男員工，她笑說「很有成就感」，有時她開黃腔，會在劇組說：「孫沁岳很大，張立昂很小。」張立昂只好說：「她開黃腔很合理。」