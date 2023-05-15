梓梓率Formosa Sexy現身高雄球場！「林書豪受傷」她慘被球迷辱罵

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昨日的比賽，從開始就精彩刺激直到最後，二隊為了搶下季後賽最後一席門票，紛紛卯足全力。在場邊與夢想家球迷及工作人員們用盡全力大聲應援的Formosa Sexy也隨著緊張萬分的比賽過程心跳加速 、喊到口乾舌燥、喉嚨痛。隊員小雞更大報梓梓的料說：「現場緊張到我一直倒在梓梓身上，她還猛抓我的褲子，關鍵時刻更猛抓緊我的手，那種緊張的感覺好像在坐雲霄飛車般，七上八下的，感覺心臟快跳出來了。」昨日這場比賽，不只賽場上的球迷們賣力比拚，場邊二隊球迷也投注全部氣力替支持的球隊加油。虔虔說：「跟球迷坐一起看，都會特別激動，球迷間還會彼此嗆聲，嗆得我心驚膽顫的。但這就是現場看籃球的魅力，一起喊一起應援、一起激動一起落淚。」Lulumi則說：「現場球迷都很熱情，尤其是加油時，還有人拿拔噗跟哨子給我，讓我一起加油。」
昨日最終Formosa Sexy所屬的球隊夢想家成功晉級季後賽，一得知晉級消息，梓梓就與隊員們馬上討論起主場的演出舞蹈及曲目，表示將準備全新的隊服、舞蹈給球迷朋友們，絕不會讓大家失望，請大家期待。而五美難得至高雄鳳山體育館看球，就遇到林書豪受傷，成員Ariel 透露：「賽後有鋼鐵人的球迷因為此事到我社群貼文底下罵。但看到場上有球員受傷，我們也是很擔心。好在後來看到書豪哥賽後沒事回到場上跟大家說話打氣，也就放心了。」隊長梓梓鄭重表示：「看到書豪哥受傷，我們看了也很難過，都希望他沒事早日康復。比賽有輸有贏，希望球迷理性看球，不要胡亂謾罵。」
Formosa Sexy梓梓、虔虔、小雞、Ariel 和Lulumi五美，母親節為了替球隊應援，不惜跟母親們告假並花大錢購買高鐵商務艙下高雄。梓梓表示「我前一天就提前跟媽媽先過了母親節，今年準備了大紅包還有整套保養品送她。我從小是外婆帶大的，所以也之前有買了一大束外婆最愛的百合花去見外婆並陪陪外婆吃飯。」其他隊友也紛紛表示為了幫球隊加油，都已經提前於上週孝敬好母親，事先度過母親節了。