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梓梓率Formosa Sexy現身高雄球場！「林書豪受傷」她慘被球迷辱罵

▲梓梓（右3）率啦啦隊女孩虔虔（左3）、小雞（右1）、Lulumi（左1）和Airel（右2）一起到高雄觀賽。（圖／夢想家娛樂提供）
▲梓梓（右3）率啦啦隊女孩虔虔（左3）、小雞（右1）、Lulumi（左1）和Airel（右2）一起到高雄觀賽。（圖／夢想家娛樂提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

P.LEAGUE+職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）昨（14）日帶著啦啦隊女孩虔虔、小雞、Lulumi和Ariel 一起南下高雄觀戰緊張刺激的夢想家vs.鋼鐵人球賽。不過昨日鋼鐵人球星林書豪意外受傷，引起大批球迷不滿，就有人到Ariel 的IG亂罵，讓她相當無奈：「場上有球員受傷，我們也是很擔心。」梓梓也忍不住發聲：「比賽有輸有贏，希望球迷理性看球，不要胡亂謾罵。」

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▲（圖／夢想家娛樂提供）
▲梓梓（右2）與虔虔（左2）、小雞（右1）和Lulumi（左1）出征高雄。（圖／夢想家娛樂提供）
梓梓昨日率四名啦啦隊女孩虔虔、小雞、Lulumi和Ariel 出征高雄，觀戰緊張刺激的夢想家vs.鋼鐵人球賽。五美出現在鋼鐵人主場，立即引來球迷騷動，雖然隸屬於客場球隊的啦啦隊，但仍有不少在地球迷親切與女孩們打招呼並與其合照。為了這最後一席季後賽門票，隊長梓梓與女孩們自掏腰包前進高雄觀賽應援，與球隊、球迷一起替夢想家加油，女孩們紛紛表示：「賽前有預想到今天這狀況的發生，所以有提前留時間前進高雄。而這場比賽，攸關著能否進入季後賽，更應該到場與球迷們肩並肩一起幫夢想家加油。同時想在現場親自拿下季後賽門票。」

▲華裔球星林書豪因卡位時被麥卡洛打到頭部，落地時摔到後腦勺，緊急送醫後。不過他在治療後已經坐著輪椅回到球場邊。（圖／PLG提供）
▲華裔球星林書豪因卡位時被麥卡洛打到頭部，落地時摔到後腦勺，緊急送醫後。不過他在治療後已經坐著輪椅回到球場邊。（圖／PLG提供）
昨日的比賽，從開始就精彩刺激直到最後，二隊為了搶下季後賽最後一席門票，紛紛卯足全力。在場邊與夢想家球迷及工作人員們用盡全力大聲應援的Formosa Sexy也隨著緊張萬分的比賽過程心跳加速 、喊到口乾舌燥、喉嚨痛。隊員小雞更大報梓梓的料說：「現場緊張到我一直倒在梓梓身上，她還猛抓我的褲子，關鍵時刻更猛抓緊我的手，那種緊張的感覺好像在坐雲霄飛車般，七上八下的，感覺心臟快跳出來了。」昨日這場比賽，不只賽場上的球迷們賣力比拚，場邊二隊球迷也投注全部氣力替支持的球隊加油。虔虔說：「跟球迷坐一起看，都會特別激動，球迷間還會彼此嗆聲，嗆得我心驚膽顫的。但這就是現場看籃球的魅力，一起喊一起應援、一起激動一起落淚。」Lulumi則說：「現場球迷都很熱情，尤其是加油時，還有人拿拔噗跟哨子給我，讓我一起加油。」

昨日最終Formosa Sexy所屬的球隊夢想家成功晉級季後賽，一得知晉級消息，梓梓就與隊員們馬上討論起主場的演出舞蹈及曲目，表示將準備全新的隊服、舞蹈給球迷朋友們，絕不會讓大家失望，請大家期待。而五美難得至高雄鳳山體育館看球，就遇到林書豪受傷，成員Ariel 透露：「賽後有鋼鐵人的球迷因為此事到我社群貼文底下罵。但看到場上有球員受傷，我們也是很擔心。好在後來看到書豪哥賽後沒事回到場上跟大家說話打氣，也就放心了。」隊長梓梓鄭重表示：「看到書豪哥受傷，我們看了也很難過，都希望他沒事早日康復。比賽有輸有贏，希望球迷理性看球，不要胡亂謾罵。」

Formosa Sexy梓梓、虔虔、小雞、Ariel 和Lulumi五美，母親節為了替球隊應援，不惜跟母親們告假並花大錢購買高鐵商務艙下高雄。梓梓表示「我前一天就提前跟媽媽先過了母親節，今年準備了大紅包還有整套保養品送她。我從小是外婆帶大的，所以也之前有買了一大束外婆最愛的百合花去見外婆並陪陪外婆吃飯。」其他隊友也紛紛表示為了幫球隊加油，都已經提前於上週孝敬好母親，事先度過母親節了。

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