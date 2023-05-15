名家論壇》單厚之／郭台銘沒有翻臉的本錢

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可以說，這個參賽資格是郭台銘硬要來的，所以除非郭台銘能證明自己比國民黨所有可能參選人都要好，不然國民黨沒道理提名一個外人。而且如果只是「好一點」還不夠，至少要好到讓很多人有感的程度，這個提名才有足夠的正當性、才能杜悠悠之口。
郭台銘顯然是清楚這個狀況的，所以不僅連辦了四場大型造勢，更是不疑餘力的東奔西跑，爭取國民黨內各種不同力量的支持。單單最近一個禮拜，郭台銘10日從澎湖回台還要夜會柯文哲；12日一早，板橋慈惠宮起駕遶境，又刻意強碰侯友宜；14日再南下雲林和韓國瑜「四手交疊」，說多認真就有多認真、說多賣力就有多賣力。
近日郭台銘還馬不停蹄的拜訪國民黨地方派系，連辦了四場大型造勢活動，希望藉此展現人氣，並邀請國民黨中常會餐敘，爭取中常委的支持。前兩天剛傳出國民黨立委有20餘人挺侯友宜，挺郭立委陳玉珍就喊出有「三分之二中常委挺郭」，不管有幾分真、幾分假，反正至少「輸人不輸陣」。
但郭台銘如此努力的拼搏，似乎還達不到預期的目標。根據媒體的報導，國民黨內部的民調，郭台銘都還沒有贏過侯友宜，目前各媒體公開的民調，郭台銘與侯友宜最多也在伯仲之間；雖然日前BNT案郭台銘打得不錯，但只有兩天的熱度，要藉此讓民調一舉超越侯友宜、甚至拉開距離，顯然是不足的。
整體而言，不管是藍軍或國民黨中央，多半是肯定郭台銘近日的努力有一定的成效，和侯友宜的差距應該應經縮小，但即便郭台銘民調真能小勝侯友宜，也很難改變立委和黨中央的意向。如果兩個人的條件相差不遠，提名有黨員資格，可預測性較高的侯友宜，是相對理性的選擇。
所以各方關注的焦點就放在提名後，以郭董這樣的賣力，如果「求而不得」，會不會「見笑轉生氣」，像四年前一樣翻桌。因為無法確定郭董的性格，加上四年前的經驗，不少人傾向郭董不會輕易吞下，正如柯文哲所說的「會天下大亂」。
姑且不論郭台銘參選至今已經無數次重申「團結」，如果翻臉實在太過難看，整個參與初選的過程，郭台銘也沒有留下什麼「相罵本」。
四年前，郭台銘剛宣布要參與國民黨初選時，其實氣勢還不錯，結果卻是硬生生被韓國瑜用大型造勢展現的高人氣給壓過，郭台銘氣得把國民黨中常委和大老全部罵了一通。但四年後的今天，郭台銘幾乎是完全複製了當初韓國瑜那一套，希望利用造勢營造人氣，和國民黨地方派系攪和在一起。
反觀侯友宜，不管是因為是被動參選的尷尬也好、胸有成竹的自信也罷，當郭台銘全台走透透的同時，侯友宜仍然足不出雙北，也沒有什麼特別大的競選動作。從參選的力道來講，侯友宜幾乎是「左手讓郭台銘」在選。在這樣的情況下，如果郭台銘還贏不了侯友宜，還要拿什麼出來說嘴？
●作者：單厚之／資深媒體人
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郭台銘過去一個月，的確爭取到不少地方派系的支持，但有了四年前的教訓，藍軍幾乎沒有人敢帶頭鬧分裂。昨天郭台銘與韓國瑜的會面，雖然一定有前雲林縣長張榮味的影子，但兩人臉書同聲強調團結，也應該是事前就「品好」的見面條件。
經營的時間太短，郭台銘雖然在藍軍內已經有一定的人氣，但卻沒有「非郭不投、無郭郊遊」的氛圍，一旦國民黨中央做出決定，只要不是太過離譜，包括地方派系的藍軍都會迅速歸隊，郭台銘自然沒有翻臉的本錢。