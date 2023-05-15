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雲豹能源綠能公益不斷電！百年偏鄉小學生母親節用畫獻愛

▲雲豹能源(6869)致力以綠能公益體現對台灣在地的關愛，今年母親節邀集偏鄉學童，祝福全天下媽媽母親節快樂！(圖/品牌提供)
▲雲豹能源(6869)致力以綠能公益體現對台灣在地的關愛，今年母親節邀集偏鄉學童，祝福全天下媽媽母親節快樂！(圖/品牌提供)

本報訊

雲豹能源(6869)致力以綠能公益傳達對台灣在地的關愛，今年母親節前夕，邀集偏鄉學童一同祝福全天下媽媽們母親節快樂！雲豹能源團隊前往台南北門區百年小學「文山國小」，舉辦綠色行動小教室。學童們透過畫筆描繪出雲豹能源這兩年來給予的關懷，就像母親般溫暖，在他們心中點亮綠能永續的未來。

這場活動邀請文山國小全校24位小學生共襄盛舉，由雲豹能源工程部同仁化身「黑豹哥哥」親切講解再生能源小知識、介紹太陽能發電，並請孩童們發揮創意，畫出心目中對雲豹能源的印象。像是今年3月邀請文山國小師生們北上於桃園永豐雲豹主場看球賽，感受熱血賽事，更與魔獸霍華德（Ｄwight Ｈoward）近距離互動合照；或畫出太陽能、風力發電等圖像，表達對再生能源的基本認識，還有學生發揮創意，畫出可愛的小豹弟打籃球，在他們心中，雲豹已成為生活的一部分。

雲豹能源長期深耕地方，從教育著手，曾在文山國小舉辦綠能小教室，讓在地學生從小培養綠能環保意識，雲豹能源發言人張建偉也曾出席文山國小百年校慶，獲頒公益貢獻獎。

雲豹能源表示，文山國小位於旗下128MW全台最大漁電共生案場附近，在企業長期公益行動支持下，近年發展為多元適性的教育場域，更將農漁養殖與再生能源融入當地教材中，讓在地學生深入了解永續環境、用行動愛地球的重要性！未來將持續善盡企業責任、提升社會價值，為台灣永續環境帶來更多正面能量。

▲雲豹能源今年3月邀請文山國小所有學生到桃園永豐雲豹主場看球賽，感受熱血賽事氣氛的過程，更與魔獸霍華德（Ｄwight Ｈoward）近距離互動合照。(圖/品牌提供)▲雲豹能源今年3月邀請文山國小所有學生到桃園永豐雲豹主場看球賽，感受熱血賽事氣氛的過程，更與魔獸霍華德（Ｄwight Ｈoward）近距離互動合照。(圖/品牌提供)

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