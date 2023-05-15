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衣服快拿出來曬！週四起梅雨鋒面「2波接力」：雨神恐連待7天

▲明後兩天各地高溫都上看攝氏30度，不過週四梅雨鋒面接近後，穩定的天氣將有所轉變。（圖／記者陳明中攝）
▲明後兩天各地高溫都上看攝氏30度，不過週四梅雨鋒面接近後，穩定的天氣將有所轉變。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩/綜合報導

想曬衣服、洗車的民眾注意了！中央氣象局表示，明（16）日開始天氣回穩，氣溫上升，但好天氣只維持到週三（5/17），週四（5/18）新的一波梅雨季鋒面接近，雲量、水氣增多，但氣溫沒有下降，全台感受較為悶熱，週五至下週日（5/19至5/21）全台都有降雨機率，且再下一波鋒面下週一（5/22）又會接近，並影響至下週三（5/24），中間幾乎沒有空檔，實際情況氣象局將持續觀察，請民眾特別留意最新天氣資訊。

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氣象局預報員黃恩鴻指出，明後兩天風向偏東南風，加上沒有雲系影響，因此各地多雲到晴，氣溫慢慢回升，明日全台各地高溫都能上看攝氏30度，南部有機會來到攝氏33度，低溫則都落在攝氏21至23度之間，早晚溫差都偏大，週三白天還會更加暖熱，相當適合曬衣服，但民眾要隨時注意準狀況，預防熱傷害。

▲20230515氣象局降雨圖卡（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局說明，下波鋒面在週四接近，週五開始全台降雨機率都將提高。（圖／中央氣象局提供）
週四開始天氣轉變，鋒面接近且西南風吹拂，各地水氣變多，全台都有降雨機率且越晚越明顯，不過氣溫並無明顯下降，導致體感上會較為悶熱，週五至週六鋒面南下影響，各地皆有局部短暫陣雨或雷雨，預計西半部會有較旺盛的對流發展，實際降雨情況還有待觀察，梅雨季天氣預報不確定性較大。

下週日受到梅雨鋒面殘留水氣影響，加上西南風的環境，中南部地區仍有局部短暫陣雨，其它地區則回歸多雲到晴，黃恩鴻表示，在氣象觀測上，下週一至下週三又會再有一波鋒面移入，降雨可說是一波接一波，能帶來較多降雨解解乾旱的「典型梅雨鋒面」也預計會在5月底左右出現，請民眾持續節約用水。

▲20230515氣象局氣溫圖卡（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局表示，明後兩天氣溫回升，週五後受鋒面影響溫度稍降，但降雨情況較需留意。（圖／中央氣象局提供）

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