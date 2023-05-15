近6千人連署周休3日　鄭文燦：向提案者報告全世界發展趨勢

週休3日可行？學者：全國性實施困難、不如解決低薪問題

▲民眾提案「週休3日」通過，政府必須回應。學者認為，週休3日若要全國性實施困難，不如解決低薪問題。（示意圖／Pixabay）
▲民眾提案「週休3日」通過，政府必須回應。學者認為，週休3日若要全國性實施困難，不如解決低薪問題。（示意圖／Pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

民眾在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」、「修改勞基法第30條，降低每週工時」，2案連署通過，政府分別要在6月26日、7月2日前回應。文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻今（15）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，勞工會提出這2案，主要還是與台灣低薪問題有關，建議政府了解各國新興薪資政策，進而借鏡、參照，如許多歐美國家訂定《薪資透明法》，確實有助於改善低薪問題。

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「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」提案指出，攤開最新公布的2021年台灣平均年總工時統計，雖然已經降至2000小時，創下歷年最低紀錄，但仍位居全球第4高；歐美有部分企業投入實驗「週休3日」，據英國近期公布的實驗結果，總計有61間企業2900多名員工參與，實驗期間與往年同期相比，公司的平均收益增加3成5；員工的離職率，也減少5成7，而參與的公司有高達9成2，願意繼續實施週休3日。

「修改勞動基準法第30條，將每週工時降低」提案指出，現行勞動基準法規定勞工正常工作時間，每日不得超過8小時，每週不得超過40小時，應改為每日不得超過6至7小時，每週不得超過30至35小時，或是將勞工工作後，至少應有休息時間也計入工時。

李健鴻首先澄清，台灣平均年總工時居全球第4高，這是勞動部每一年會公布的數據，其實只有40個國家相比，主要是根據「經濟合作暨發展組織」（OECD）的統計，並非全世界所有國家相比，當然台灣的工時跟其他國家相比仍偏長，比日本、歐洲國家長很多，跟韓國差不多，但比新加坡短（新加坡長期在OECD評比名列前茅）。

李健鴻表示，目前還沒有國家全面實施週休3日，僅歐洲部分國家，英國、西班牙等，有地方政府鼓勵大企業試辦，採部分、自願形式來辦，且西班牙政府有補貼雇主，因應工時縮短、工作生產力減少、雇主成本增加，補貼才能吸引企業參加試辦計畫，但台灣民眾提案希望變成全國性制度，就得修勞基法，得考量2016年、2017年才修法，出現「一例一休」新制，勞工、雇主經過這6、7年，對於週休2日、「一例一休」都適應了嗎？這是首先要考量的因素。

李健鴻認為，勞工不滿工時偏長，主要還是不滿薪資偏低，但相關問題要用何種方式解決，得考量短期內再修法，是否妥適，他認為還有別的方式可以解決。

他說，勞工固然在意工時問題，但多數勞工最在意的應該還是薪資問題，台灣政府應該要了解、仿效先進國家的薪資政策與制度，找出適合台灣的制度，他舉例，歐洲已有7國訂定《薪資透明法》、6國實施薪資透明計畫，美國有12州訂定《薪資透明法》、8州研擬要立法，《薪資透明法》算是歐美國家過去10幾年來的主要趨勢。

李健鴻說明，《薪資透明法》希望勞工在求職階段，或已經受僱階段，雇主都要對求職者公開薪資，以及每年對公司內部員工公布「去個人化識別」、群體勞工的薪資比較資料；目的就是讓求職勞工有選擇工作的權利，若開出的薪資比其他家低，便不受青睞，對雇主來說會有壓力，受僱勞工則可以知道他的薪資在群體間落差，能依法要求雇主提出理由說明，若不合理、違法，可能涉及歧視問題，政府就會介入處理。

李健鴻說，《薪資透明法》經過幾年實施，陸續有調查顯示，對低薪勞工有幫助，但這只是其中一種薪資政策，新加玻、日本、韓國、紐西蘭都有因應低薪，發展出薪資政策與制度，建議勞動部多了解，找出適合台灣的方式。

至於台灣能否仿效歐洲國家，補貼部分企業試辦週休3日？李健鴻表示，那就不只是勞動部可以處理，經濟部也要共同會商，研擬鼓勵方案，且國外試辦大多為1年以上，補助經費不少，會涉及經費從何而來，恐怕還是納稅人的錢。

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