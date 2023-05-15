週休3日可行？學者：全國性實施困難、不如解決低薪問題

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「修改勞動基準法第30條，將每週工時降低」提案指出，現行勞動基準法規定勞工正常工作時間，每日不得超過8小時，每週不得超過40小時，應改為每日不得超過6至7小時，每週不得超過30至35小時，或是將勞工工作後，至少應有休息時間也計入工時。
李健鴻首先澄清，台灣平均年總工時居全球第4高，這是勞動部每一年會公布的數據，其實只有40個國家相比，主要是根據「經濟合作暨發展組織」（OECD）的統計，並非全世界所有國家相比，當然台灣的工時跟其他國家相比仍偏長，比日本、歐洲國家長很多，跟韓國差不多，但比新加坡短（新加坡長期在OECD評比名列前茅）。
李健鴻表示，目前還沒有國家全面實施週休3日，僅歐洲部分國家，英國、西班牙等，有地方政府鼓勵大企業試辦，採部分、自願形式來辦，且西班牙政府有補貼雇主，因應工時縮短、工作生產力減少、雇主成本增加，補貼才能吸引企業參加試辦計畫，但台灣民眾提案希望變成全國性制度，就得修勞基法，得考量2016年、2017年才修法，出現「一例一休」新制，勞工、雇主經過這6、7年，對於週休2日、「一例一休」都適應了嗎？這是首先要考量的因素。
李健鴻認為，勞工不滿工時偏長，主要還是不滿薪資偏低，但相關問題要用何種方式解決，得考量短期內再修法，是否妥適，他認為還有別的方式可以解決。
他說，勞工固然在意工時問題，但多數勞工最在意的應該還是薪資問題，台灣政府應該要了解、仿效先進國家的薪資政策與制度，找出適合台灣的制度，他舉例，歐洲已有7國訂定《薪資透明法》、6國實施薪資透明計畫，美國有12州訂定《薪資透明法》、8州研擬要立法，《薪資透明法》算是歐美國家過去10幾年來的主要趨勢。
李健鴻說明，《薪資透明法》希望勞工在求職階段，或已經受僱階段，雇主都要對求職者公開薪資，以及每年對公司內部員工公布「去個人化識別」、群體勞工的薪資比較資料；目的就是讓求職勞工有選擇工作的權利，若開出的薪資比其他家低，便不受青睞，對雇主來說會有壓力，受僱勞工則可以知道他的薪資在群體間落差，能依法要求雇主提出理由說明，若不合理、違法，可能涉及歧視問題，政府就會介入處理。
李健鴻說，《薪資透明法》經過幾年實施，陸續有調查顯示，對低薪勞工有幫助，但這只是其中一種薪資政策，新加玻、日本、韓國、紐西蘭都有因應低薪，發展出薪資政策與制度，建議勞動部多了解，找出適合台灣的方式。
至於台灣能否仿效歐洲國家，補貼部分企業試辦週休3日？李健鴻表示，那就不只是勞動部可以處理，經濟部也要共同會商，研擬鼓勵方案，且國外試辦大多為1年以上，補助經費不少，會涉及經費從何而來，恐怕還是納稅人的錢。