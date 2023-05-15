開第1槍「願週休3日」！東吳大學校長表態支持 教育部回應了
民眾在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」，獲逾5000人連署、提案通過，對此，東吳大學校長潘維大今（15日）表態支持，稱若教育部可以鬆綁現行法規限制，願成為全台第一所實施「周休三日」的大學，教育部稍早則回應，涉及法規仍待相關部會共同評估，大學也需留意對教師授課及學生學習等需求的影響。
記者林莞茜／綜合報導
民眾提案指出，「BLUE MONDAY」是絕大多數上班族的夢魘，該如何提升上班意願，歐美有部分企業投入實驗「週休3日」，台灣民眾認為應該縮短每天工時、減少加班。但根據英國上個月公布的實驗結果，總計有61間企業2900多名員工參與，實驗期間與往年同期相比，公司的平均收益增加3成5；員工的離職率，也減少5成7，而參與的公司有高達9成2，願意繼續實施週休3日。因此請大家參加連署，讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家。
提案發酵，東吳大學校長潘維大率先表態支持，稱若教育部在相關法令上鬆綁，他會讓東吳成為全台第一所推動週休三日的大專院校，並且指出國外有很多大學是三、四學期制，每學期的間隔時間可能在1~2週，而學生也因為透過高強度以及高密度的學習過程縮短學習時間，因此若國內大學能從現行的兩學期制度，變成國外的三、四學期制，搭配週休3日，將是國際趨勢。
對此，教育部回應週休三日所涉及的政策法令，還有待相關部會共同評估，大學若要推動仍須留意對教師授課及學生學習等需求的影響。