展望後疫情時代數位健康醫療　創新商業模式有潛力

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前科技部長、台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基表示，台灣的醫療技術在全世界名列前茅，健保資料的廣度與深度，更是為世界醫界所讚譽。此外，台灣的ICT產業在全球更具有關鍵性角色，不僅是全球供應鏈的主要提供者，也是前瞻技術的領航者。
陳良基指出，近年來整合數位科技與健康醫療成為全世界最受矚目的新趨勢，各種智慧健康、遠距醫療等概念技術運用與產業不斷形成，讓「數位健康」已經成為提升醫療服務、建構預防醫學及照護的重要基礎建設，但運用在健康領域的應用相對來說還是有一定程度的困難。
他指出，推動上有3大挑戰需即時因應，第一是醫療大數據資料庫之統整及應用，第二是數位產業規模及獲利模式仍需政府協助，第三是數位法規的調適更是重要的關卡，因此如何善用數位科技的能力應用在健康產業上，也是協會（TAIDHA）成立希望去推動的目標。
資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，從2015年精準醫療議題被正式提出後，基因體科技及研究成果使許多疾病診斷技術進步神速，加上醫療數位轉型、健康醫療物聯網與遠距醫療興起，健康數據更加豐富多元，導入人工智慧、雲端運算等科技，讓數據能轉譯成臨床應用，這次舉辦論壇，希望讓跨領域之間碰撞出更多的多贏、共贏的平台。
此次論壇邀請華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章、研華服務物聯網事業群副總經理江明志，員林基督教醫院院長李國維，分別從AI雲端服務、醫療物聯網及智慧醫療等觀點，描繪綠能、智能、友善及乾淨醫院的未來願景。
至於台灣數位健康的最後一哩路，台灣的現況與趨勢又是如何？資誠聯合會計師事務所生醫產業執業會計師顏裕芳提及，除了透過活絡資本市場，便利資本挹注，部分市場能夠為創新健康醫療產品建立起支付模式，及早為企業帶來營收，對整個產業的活力和長遠發展都非常必要。
眾匯智能健康（醫聯網）董事長王欽堂則分享過去6年，如何透過數位轉型，創造全新的商業模式，並以傳統飽和的企業員工健檢市場為例，說明運用數位科技的介入，衍生出高效率、高品質、高合作性之策略產業生態圈。醫聯網透過與全台200家健檢機構、醫護人員、量測設備廠商等合作，翻轉過去傳統健檢思維，提供企業員工1x365天之健康管理，為傳統健檢產業注入新的元素。
另外，在疫情之後，民眾及產業都體會到遠距醫療及數位健康的重要，而台灣能在疫情爆發後，穩定的防守，有賴於台灣優質的醫療品質，以及穩定的基礎建設，不過若要更進一步以此來守護全民的健康，需要透過資金、技術、人才、給付制度，以及政策的串聯，才有機會完善整體市場。