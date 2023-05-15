日本旅客真的不來台了？入境旅客數據公開 這國家消費力最強
日前有鄉民於論壇PPT分享觀察近況，認為疫情之前常能在台灣看到日本人，但最近卻變少了。根據深度旅遊體驗電商平台KKday今(15)日發佈「解封後入境旅遊洞察」，也可印證此狀況。KKday以台灣市場為基準，去年10月中解封至今，海外旅客量來台第一名果真非日本，冠軍為韓國、日本居次，第三名至第五名分別為港澳、新加坡、馬來西亞。
記者葉盛耀/綜合報導
以KKday台灣市場為基準，去年10月中解封至今，入境旅遊業績已較疫情前同期恢復4成，海外旅客來台前五名為韓國、日本、港澳、新加坡、馬來西亞，熱門旅遊熱門旅遊目的地依序為雙北、台中、高雄、台南，熱銷商品種類前五名則是交通接駁、一日遊/多日遊、台味美食、特色體驗、景點門票，而台灣最熱的景點，毫無懸念由台北101觀景台、故宮博物院分別拿下人氣景點冠亞軍，九份、太魯閣、阿里山也是海外旅客來台必訪的景區。
目前海外旅客來台7成集中於都會區，3成以非都會區景點為主，如：嘉義、花蓮、南投、墾丁等，其中花東旅遊特別受到韓國旅客青睞。有趣的是，KKday也提到，各國旅客的旅遊喜好也有所差異，韓國旅客最愛台味餐廳、日本旅客必訪九份、港澳旅客玩最遠，新加坡旅客則是消費力最高，是不容小覷的潛力客群。