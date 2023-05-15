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街頭藝術嘉年華周末登場 相揪中央公園看表演逛市集

▲臺中街頭藝術嘉年華將於20.21日在中央公園登場，文化局長陳佳君歡迎民眾相揪來看表演逛市集。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.15)
▲臺中街頭藝術嘉年華將於20.21日在中央公園登場，文化局長陳佳君歡迎民眾相揪來看表演逛市集。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.15)

記者金武鳯/台中報導

周末假日何處去?由台中市文化局舉辦的「臺中街頭藝術嘉年華」，將於20、21日一連兩天在中央公園登場，邀請56組街頭藝人輪番上陣，有動態的雙溜溜球、小丑喜劇表演等，也有藝術市集展演，文化局長佳君邀請市民相揪到中央公園逛市集，欣賞街頭藝人精湛演出。

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文化局今日上午在市府廣場舉辦宣傳活動，由河堤樂團、蘿絲小姐及優尼客當代馬戲團演出片段，讓洽公民眾先睹為快，現場並有多組視覺藝術及創意工藝類手作藝品展示，展現臺中街頭藝術的豐富多樣性。

▲周末將在台中中央公園演出的優尼客當代馬戲團，今天先在市府廣場演出精彩片段，讓洽公民眾先睹為快。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.15)
▲周末將在台中中央公園演出的優尼客當代馬戲團，今天先在市府廣場演出精彩片段，讓洽公民眾先睹為快。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.15)
局長陳佳君表示，街頭藝術匯演已率先於5月13、14日在綠空鐵道、清水眷村文化園區登場，緊接著重頭戲「2023臺中街頭藝術嘉年華」將於5月20、21日在中央公園熱鬧舉行。

陳局長表示，市長盧秀燕上任後非常重視在地藝術發展，並致力打造舒適美好的藝文環境。此次特別選在環保低碳的中央公園舉辦活動，落實「藝術在生活，生活在藝術」理念，歡迎大家前來體驗最在地、多采多姿且輕鬆有趣的街頭藝術活動，感受臺中街頭藝術的能量與活力。

▲臺中街頭藝術嘉年華將登場，有56 組街頭藝人參演，歡迎相揪到中央公園看表演逛市集。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.15)
▲臺中街頭藝術嘉年華將登場，有56 組街頭藝人參演，歡迎相揪到中央公園看表演逛市集。（圖／記者金武鳳攝，2023.5.15)
週末登場的街頭藝術嘉年華，共邀請56組街頭藝人輪番展演，包括雙溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶令人讚嘆的美技演出、Mimofatguy幽默逗趣的小丑喜劇表演、世界氣球冠軍鳴人氣球的動態氣球秀、蘿絲小姐歐美風格鋼琴彈唱、方庭良精湛高超的扯鈴絕技、巴奇先生街頭打擊表演、草帽女孩溫泊淳吉他彈唱等，精彩可期。

除了每天安排不一樣的動態表演，活動現場另有藝術市集，邀街頭藝人展演各式手作工藝及彩繪呈現，並有限額免費DIY體驗活動，是假日親子同樂不可錯過的好選擇。更多活動資訊請上文化局官網(https://www.culture.taichung.gov.tw)或臺中街頭藝人臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/buskers.taichung)查詢。

   

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