街頭藝術嘉年華周末登場 相揪中央公園看表演逛市集

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局長陳佳君表示，街頭藝術匯演已率先於5月13、14日在綠空鐵道、清水眷村文化園區登場，緊接著重頭戲「2023臺中街頭藝術嘉年華」將於5月20、21日在中央公園熱鬧舉行。
陳局長表示，市長盧秀燕上任後非常重視在地藝術發展，並致力打造舒適美好的藝文環境。此次特別選在環保低碳的中央公園舉辦活動，落實「藝術在生活，生活在藝術」理念，歡迎大家前來體驗最在地、多采多姿且輕鬆有趣的街頭藝術活動，感受臺中街頭藝術的能量與活力。
週末登場的街頭藝術嘉年華，共邀請56組街頭藝人輪番展演，包括雙溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶令人讚嘆的美技演出、Mimofatguy幽默逗趣的小丑喜劇表演、世界氣球冠軍鳴人氣球的動態氣球秀、蘿絲小姐歐美風格鋼琴彈唱、方庭良精湛高超的扯鈴絕技、巴奇先生街頭打擊表演、草帽女孩溫泊淳吉他彈唱等，精彩可期。
除了每天安排不一樣的動態表演，活動現場另有藝術市集，邀街頭藝人展演各式手作工藝及彩繪呈現，並有限額免費DIY體驗活動，是假日親子同樂不可錯過的好選擇。更多活動資訊請上文化局官網(https://www.culture.taichung.gov.tw)或臺中街頭藝人臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/buskers.taichung)查詢。