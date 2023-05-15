侯友宜臉書宣誓兒童交通安全　民進黨：講甲一畚箕、做無一湯匙

我是廣告 請繼續往下閱讀
張志豪反問侯友宜，擔任新北市長至今就沒有為孩子打造安全回家的路，實在不需要又高談闊論，用一堆空話編織政策。認為侯友宜習慣躲在臉書宣傳個人主張或政績，但從過去的經驗看來，根本是口惠而實不至。
張志豪舉例，侯友宜在轄內槍擊案發生時，說要宣誓消滅黑道，結果槍擊案一再發生；在發生五股觀音坑溪斷橋事件後，侯友宜在5月1日簽署「職業安全衛生政策宣言書」，沒幾天又發生樹林區工人施作吊掛作業意外死亡；如今侯說宣誓孩童就學交通安全，不僅沒提任何改善方案，又宣稱滾動式檢討。
張志豪說，根據內政部資料顯示，新北共有53所學校有其需求，結果卻沒有任何提報，侯友宜根本就沒有將校園周邊的交通安全當作一回事，空話一堆，令人遺憾。自從其準備落跑選總統開始，就荒廢市政，不僅到新加坡市政考察談兩岸，新北市議會國民黨團還強勢變更議程，拼命護航，就是要幫侯友宜黃袍加身，侯顯然已無心市政，因此新北「工安」、「治安」、「學安」三安失靈。
張志豪痛批，侯友宜為了個人的政治利益，將市民利益隨意丟棄，連市政都讓市民無法心安，還想高談闊論談國安，奉勸侯友宜儘速回歸市政，不要成先想落跑選總統，改善孩子的通學環境及交通安全，「你現在就可以馬上做，不必等待。」