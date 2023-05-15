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侯友宜臉書宣誓兒童交通安全　民進黨：講甲一畚箕、做無一湯匙

▲侯友宜於臉書宣示兒童交通安全，民進黨發言人張志豪則批評中央核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，根據資料顯示新北無提報任何需求。（圖 ／記者吳嘉億攝）
▲侯友宜於臉書宣示兒童交通安全，民進黨發言人張志豪則批評中央核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，根據資料顯示新北無提報任何需求。（圖 ／記者吳嘉億攝）

記者陳威叡／台北報導

新北市長侯友宜今（15）日於臉書發文，提及今日為全國兒童安全日，因健康幼稚園老師林靖娟用生命守護孩子，因而推動了全國兒童安全日的誕生，同時提及台南3歲女童遭未禮讓行人的車輛撞上身亡憾事，說明新北從2年前開始國小同學環境。對此民進黨批評，侯友宜又在用臉書說空話，不僅任內「通學巷」未全面落實改善，根據內政部資料顯示，行政院所核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，新北市府無提報任何需求，顯然又在做表面功夫，「講甲一畚箕，做無一湯匙。」

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民進黨發言人張志豪指出，依據交通部道路交通事故統計，侯友宜2018年就任新北市長期間，分別從事故件數、死亡人數、受傷人數統計，新北市的數據呈現逐年增加的趨勢，2018年事故件數3萬4748件，增加至2022年4萬5727件；2018年的死亡人數248人增加至2022年的305人；2018年受傷人數4萬6317人，增加至2022年的 6萬1411人。

張志豪反問侯友宜，擔任新北市長至今就沒有為孩子打造安全回家的路，實在不需要又高談闊論，用一堆空話編織政策。認為侯友宜習慣躲在臉書宣傳個人主張或政績，但從過去的經驗看來，根本是口惠而實不至。

張志豪舉例，侯友宜在轄內槍擊案發生時，說要宣誓消滅黑道，結果槍擊案一再發生；在發生五股觀音坑溪斷橋事件後，侯友宜在5月1日簽署「職業安全衛生政策宣言書」，沒幾天又發生樹林區工人施作吊掛作業意外死亡；如今侯說宣誓孩童就學交通安全，不僅沒提任何改善方案，又宣稱滾動式檢討。

張志豪說，根據內政部資料顯示，新北共有53所學校有其需求，結果卻沒有任何提報，侯友宜根本就沒有將校園周邊的交通安全當作一回事，空話一堆，令人遺憾。自從其準備落跑選總統開始，就荒廢市政，不僅到新加坡市政考察談兩岸，新北市議會國民黨團還強勢變更議程，拼命護航，就是要幫侯友宜黃袍加身，侯顯然已無心市政，因此新北「工安」、「治安」、「學安」三安失靈。

張志豪痛批，侯友宜為了個人的政治利益，將市民利益隨意丟棄，連市政都讓市民無法心安，還想高談闊論談國安，奉勸侯友宜儘速回歸市政，不要成先想落跑選總統，改善孩子的通學環境及交通安全，「你現在就可以馬上做，不必等待。」

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