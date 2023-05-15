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香港4月訪客289萬人次　陸客占大多數

▲香港自2月起解除防疫限制及走向恢復正常後，觀光業正逐步復甦；最新數字顯示，4月訪港旅客達到289萬2256人次，較3月增加18%。其中，陸客即占230萬餘人次。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港自2月起解除防疫限制及走向恢復正常後，觀光業正逐步復甦；最新數字顯示，4月訪港旅客達到289萬2256人次，較3月增加18%。其中，陸客即占230萬餘人次。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社記者張謙香港15日）香港自2月起解除防疫限制及走向恢復正常後，觀光業正逐步復甦；最新數字顯示，4月訪港旅客達到289萬2256人次，較3月增加18%。其中，陸客即占230萬餘人次。

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旅遊發展局今天公布，4月訪港旅客為289萬2256人次，以日均旅客計算，相等於2017至2019年期間、即COVID-19疫情前的58%。

4月訪港旅客中，中國大陸旅客占多數，達到230萬3943人次。

旅發局表示，今年大陸的「五一」黃金週假期4月底展開，使大陸訪港旅客顯著增加，期間來自東南亞的旅客也有較高成長。

據公布，今年1至4月，訪港旅客總數為730萬7007人次。

在香港旅遊業逐步從疫困中走向復甦之際，業界卻面對人手不足的問題，各旅行社及航空公司正在增聘人手。

星島日報今天在報導中引述香港航空機組人員協會指出，目前國泰資深機師不及所需人力的一半。在此情況下，可預見未來數年國泰的航班都會短缺，這將影響香港作為國際航空樞紐的地位。

據報導，國泰除了面對人手不足問題，另有機師近日在香港及海外機場以「慢駛」方式騙取額外補貼。

報導表示，國泰4月底向機師發出內部通告，指收到海外多地機場及香港機場管理局反映，部分國泰航班在停機坪滑行速度過慢，阻塞了停機坪。國泰並已向機師發信，警告會對此紀律處分。

報導引述消息表示，部分國泰機師在香港及各地機場升降時，在停機坪的滑行速度由一般的10分鐘變為40分鐘，主因是國泰與機師簽定的新合約，報酬改以實際航程計算。

在新合約之下，國泰機師每程滑行多幾十分鐘，以機長時薪港幣1500至3000元計算，每班機超時費可以1000元計，一個月有機會多數萬元津貼。（編輯：邱國強）1120515

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