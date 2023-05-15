中市觀光旅遊搶商機　議員：加強原縣區行銷

我是廣告 請繼續往下閱讀
議員張瀞分說，新冠疫情解封後，很多景點都湧現觀光人潮，加上中央普發6000元現金政策，觀光旅遊業者都希望搶商機增加營收，觀光旅遊局應該盡快推出行銷措施或策略以振興經濟。
觀光旅遊局長陳美秀表示，市府已經啟動「普發現金振興經濟」三部曲，首部曲為「台中消費5go力」計畫包括「台中加碼購」、「台中加碼喫」、「台中加碼玩」、「台中加碼趣」及「台中加碼動」等五大類。為促進旅遊市場蓬勃發展，觀旅局串連台中42家飯店旅宿業者，提供多達46項加碼購、加碼喫、加碼玩的優惠方案。
不過，張瀞分議員認為，這一波觀光促銷活動大多集中在原市區的飯店或酒店，觀旅局應該針對地方上的餐飲或觀光業者規劃更好的促銷方案，例如豐原、后里的自行車道、登山步道、后里馬場及知名的糕餅小吃，都值得推薦觀光客來吃喝玩樂，希望觀光旅遊局能再加強行銷。觀旅局振興觀光，軟硬體都要兼顧，自行車道周邊的停車規劃要再加強，萬里長城登山步道整建工程，也要如期如質推動。
觀旅局指出，針對豐原萬里長城步道修復今年已編列1000萬元經費，預計整建步道、欄杆、入口意象、指標牌及導覽牌等，今年5月15日已上網招標，預計7月開工後，將在兼顧施工品質與安全的前提下加速相關作業，讓步道恢復往日風華；另有關後續是否串聯其它步道，將再妥為評估。