藍葦華領便當發出「鬼叫聲」！林玟誼笑場：太像唐老鴨
台語喜劇《欺妻49天》昨（14）日於公視、華視首播，男主角藍葦華一開場就領便當，以靈魂姿態遊走陰陽兩界，守護家人。他笑說：「第一次演戲，開場就有『殺青』錯覺感，其實滿搞笑的，但也是故事的開始。」劇中老婆林玟誼也笑說：「葦華哥每次發出鬼叫聲，我們其他人在場外都一直靜音大笑，因為他叫聲實在是太像唐老鴨，很卡通式的表演，很創新，不虧是影帝。」
記者羅凌筠/綜合報導
劇情講述男主角張佑（藍葦華飾）才剛出場，就遭意外身亡，死後來到「生死管理所」排隊等投胎。為了區別傳統鬼魂表演印象，藍葦華在演技上費盡苦心，刻意研究嗓音和說話模式，他說：「這齣戲的鬼，並不是驚悚可怕；我希望這次的新穎詮釋，能當觀眾心中的『開心鬼』，逗樂大家之餘，也希望觀眾發現這齣戲的意義，死亡並非只是悔恨和思念，應學會放下並珍惜眼前一切。」
藍葦華感謝網友肯定之餘，也謝謝劇組團隊的搭景用心，讓他有身歷其境感，更能投入「鬼魂」心境：「我們主要場景都在台南拍攝，製作團隊很厲害，打造出古色古香、像奇幻夢境般的生死管理所，還有知名景點18層地獄，也搖身一變成為充滿奇趣的業鏡室，拍攝過程雖然複雜，卻讓我得到很多經驗。」他也俏皮跟觀眾喊話：「後面劇情好笑又反轉，一定要繼續追下去，不然換我去追你唷。」
《欺妻49天》以「生死限時，珍惜所愛」為主軸，傳遞所有的離別都會再相遇；也讓女主角林玟誼刷新對「珍惜」的定義，她表示：「這部戲的開端始於一個意外，以至於來不及告別成了遺憾。以前會覺得遺憾或許就成了永遠，但拍完這部戲發現，放下其實也是一種告別，感謝《欺妻49天》為我帶來新的人生觀。」她接著說：「過去敘述這類型的劇情，多半是沉重的，但這次最讓我驚喜的是，用輕喜劇角度描述生死議題，拍攝時吵鬧又歡樂氛圍感染整個拍攝現場。」