張鈞甯、陸小芬爭奪北影影后　柯震東入「遺珠名單」卻獲評審盛讚

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潘麗麗是唯一以短片《大日子》入圍「最佳女主角」，評審稱讚她和游安順對話反應非常自然又吸睛；《查無此心》張鈞甯雖然與前年作品《緝魂》同樣飾演警察，但這次演出有非常大的進步，內心壓抑的情感使觀眾理解、共情，層次比較多；孫可芳以電視電影《聖筊》入圍，評審認為她詮釋角色時節奏非常舒服，對戲時給人很舒服且細緻的感覺。
得知入圍北影影后的張鈞甯，開心表示：「我第一個關於表演的獎項就是台北電影節給的，第一次監製的電影，又有幸入圍多項，很開心台北電影節見證我的成長，也非常謝謝台北電影節的鼓勵！看到很多朋友一起入圍很開心，我們台北電影節見！」
「最佳劇情片」遺珠《我心我行》、《關於我和鬼變成家人的那件事》一路纏鬥到最後投票階段，評審認為《關於我和鬼變成家人的那件事》在商業上非常成功，代表與觀眾有良好的溝通，成績值得肯定，不過在製作上可以再更細膩一點；評審非常鼓勵《我心我行》的創新與大膽的實驗性。
「最佳導演」遺珠《黑的教育》柯震東、《一家子兒咕咕叫》詹京霖，評審相當肯定柯震東當導演的才華，認為他在演員調度上非常到位；評審認為詹京霖身兼導演、編劇、剪接太多身分，影響到電影整體表現。
「最佳男主角」遺珠有《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢、《查無此心》阮經天，評審鼓勵許光漢喜劇節奏不錯，希望他繼續努力！阮經天則是需要收斂表演方式。「最佳女主角」遺珠有《默殺》尹馨、《青春並不溫柔》李玲葦，評審認為尹馨的角色難度很高不好完成，李玲葦在片中則是很搶眼，屆時上映觀眾可以期待。
「最佳男配角」遺珠有《查無此心》黃鐙輝、《一家子兒咕咕叫》胡智強，黃鐙輝的表現大家有目共睹，可惜角色戲分不夠多；去年以同片入圍金馬獎新人與男配角的胡智強，這次雖為「最佳男配角」遺珠，但仍入圍北影「最佳新演員」，評審希望鼓勵他演員之路更長遠。「最佳女配角」遺珠有《本日公休》方志友、《一家子兒咕咕叫》李夢苡樺，評審認為方志友詮釋角色自然，台中腔相當到位；李夢苡樺表演表演非常生猛，纏鬥到投票最後階段可惜無緣入圍。