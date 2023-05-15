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張鈞甯、陸小芬爭奪北影影后　柯震東入「遺珠名單」卻獲評審盛讚

▲呼聲最高的張鈞甯（左）、陸小芬將爭奪北影影后。（圖／台北電影節）
▲呼聲最高的張鈞甯（左）、陸小芬將爭奪北影影后。（圖／台北電影節）

記者黃雅琪/台北報導

第25屆台北電影節今（15）日舉行記者會，由宋柏緯、程予希揭曉本屆「台北電影獎」入圍名單；評審會議耗時超過11個小時投票才產生出最終名單，其中「最佳女主角」入圍有《大日子》潘麗麗、《小藍》王渝萱、《本日公休》陸小芬、《聖筊》孫可芳以及《查無此心》張鈞甯，影后寶座陷入激戰。

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▲宋柏緯（左）和程予希（右）共同揭曉本屆台北電影獎入圍名單。（圖／台北電影節）
▲宋柏緯（左）和程予希（右）共同揭曉本屆台北電影獎入圍名單。（圖／台北電影節）
「台北電影獎」入圍名單投票過程激烈，又以「最佳紀錄片」花費最長時間討論，經歷80分鐘的兩輪投票才產生入圍名單：《九槍》、《山椒魚來了》、《做自己的條件》、《從那天起　我們開始哭泣》、《鑽石水族世界》；「最佳導演」獎項經過4輪投票才產生名單，屬於投票次數最多的獎項；評審共識度最高的獎項為：「最佳視覺效果」、「最佳美術設計」、「最佳攝影」、「最佳男配角」4項大獎。

▲劉冠廷（左）在《聖筊》被辣妹色誘惹孫可芳不悅。（圖／公視）
▲《聖筊》劉冠廷（左）、孫可芳飾演夫妻。（圖／公視）
▲《查無此心》張鈞甯。（圖／華映提供）
▲《查無此心》張鈞甯演警察爭奪北影影后寶座。（圖／華映提供）
潘麗麗是唯一以短片《大日子》入圍「最佳女主角」，評審稱讚她和游安順對話反應非常自然又吸睛；《查無此心》張鈞甯雖然與前年作品《緝魂》同樣飾演警察，但這次演出有非常大的進步，內心壓抑的情感使觀眾理解、共情，層次比較多；孫可芳以電視電影《聖筊》入圍，評審認為她詮釋角色時節奏非常舒服，對戲時給人很舒服且細緻的感覺。

得知入圍北影影后的張鈞甯，開心表示：「我第一個關於表演的獎項就是台北電影節給的，第一次監製的電影，又有幸入圍多項，很開心台北電影節見證我的成長，也非常謝謝台北電影節的鼓勵！看到很多朋友一起入圍很開心，我們台北電影節見！」

▲《本日公休》陸小芬（左）為戲苦練剪髮兩個月，完美飾演家庭理髮廳阿姨阿蕊。（圖／威視電影提供）
▲《本日公休》陸小芬（左）為戲苦練剪髮兩個月，完美飾演家庭理髮廳阿姨阿蕊。（圖／威視電影提供）
「最佳劇情片」遺珠《我心我行》、《關於我和鬼變成家人的那件事》一路纏鬥到最後投票階段，評審認為《關於我和鬼變成家人的那件事》在商業上非常成功，代表與觀眾有良好的溝通，成績值得肯定，不過在製作上可以再更細膩一點；評審非常鼓勵《我心我行》的創新與大膽的實驗性。

▲《黑的教育》首映會，柯震東表示暫時不會有第二部導演作品。（圖／記者陳明中攝影）
▲柯震東執導《黑的教育》深受評審稱讚。（圖／記者陳明中攝影）
「最佳導演」遺珠《黑的教育》柯震東、《一家子兒咕咕叫》詹京霖，評審相當肯定柯震東當導演的才華，認為他在演員調度上非常到位；評審認為詹京霖身兼導演、編劇、剪接太多身分，影響到電影整體表現。

▲《查無此心》阮經天。（圖／華映提供）
▲《查無此心》阮經天成北影影帝遺珠之一。（圖／華映提供）
「最佳男主角」遺珠有《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢、《查無此心》阮經天，評審鼓勵許光漢喜劇節奏不錯，希望他繼續努力！阮經天則是需要收斂表演方式。「最佳女主角」遺珠有《默殺》尹馨、《青春並不溫柔》李玲葦，評審認為尹馨的角色難度很高不好完成，李玲葦在片中則是很搶眼，屆時上映觀眾可以期待。

▲方志友在《本日公休》片中飾演一名髮型師。（圖／威視電影提供）
▲方志友在《本日公休》片中飾演一名髮型師。（圖／威視電影提供）
「最佳男配角」遺珠有《查無此心》黃鐙輝、《一家子兒咕咕叫》胡智強，黃鐙輝的表現大家有目共睹，可惜角色戲分不夠多；去年以同片入圍金馬獎新人與男配角的胡智強，這次雖為「最佳男配角」遺珠，但仍入圍北影「最佳新演員」，評審希望鼓勵他演員之路更長遠。「最佳女配角」遺珠有《本日公休》方志友、《一家子兒咕咕叫》李夢苡樺，評審認為方志友詮釋角色自然，台中腔相當到位；李夢苡樺表演表演非常生猛，纏鬥到投票最後階段可惜無緣入圍。

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