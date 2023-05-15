張玉嬿勾「花系列」男神林煒！隔28年再演夫妻 掀起回憶殺
郭雪芙、范少勳主演的《因為你如此耀眼》即將在6月11日正式開播，劇組邀請林煒演出飾演郭雪芙的爸爸，而媽媽一角則是由氣質玉女張玉嬿擔綱演出，這對螢幕經典CP自《七夕花》睽違28年再演夫妻，再度勾起當年風靡全台的「花系列」經典回憶。
記者羅凌筠/綜合報導
預告片段中，郭雪芙在醫院心碎哭倒在地，一旁張玉嬿也緊靠病床不斷啜泣，母女倆痛失至親，郭雪芙身揹鉅額債款，還慘遭未婚夫劃清界線，張玉嬿被準親家母葛蕾指著鼻子罵：「妳、妳女兒、妳那個死鬼老公都是騙子。」連環砲狠狠羞辱，氣得張玉嬿理智線斷掉，緊抓著葛蕾肩膀用力搖晃，兩人一陣猛推拉扯，葛蕾被張玉嬿用力一推，整個人重心不穩跌坐椅子，額頭還大力撞上桌沿。
劇中葛蕾飾演護子心切的控制狂媽媽，對醫生兒子唐振剛寄予厚望。發現未過門的媳婦郭雪芙家道中落，擔心兒子吃苦勸誘離婚，還和親家張玉嬿激烈爭吵扭打，她說：「拍打戲多少會先互相套招，不過拍戲不會真的下手很重，我不怕拍被打的戲，但我最怕打人的戲，很怕真打到了會很對不起。」被問及人生中印象最深刻的打戲，葛蕾也笑說：「每次拍打戲都很緊張，有一次要拿蛋糕砸別人的戲，整個蛋糕往對方臉上扣下去，那次就很印象深刻。」
張玉嬿劇中飾演天真爛漫的和藹媽媽，但為了保護家庭正面向葛蕾下戰帖，問到拍打戲前的事前準備，她坦言：「第一次拍動手動腳的戲，很難得遇到這種很多拉扯的戲分，真的有特別小心，除了要確認跟對手的動作角度，同時要注意周圍的環境。」問到拍攝過程有沒有不小心笑場，張玉嬿分享：「拍攝時大家都挺專注，不太會笑場，但有葛蕾姐在現場倒是滿歡樂。」