泰國大選變天！前進黨橫掃首都曼谷　誰來組閣、擔任總理仍有變數

泰國大選反對派翻轉政局！前進黨領袖皮塔：我是下一任總理

▲42歲的前進黨主席皮塔是泰國大選總理候選人的黑馬，他誓言成為下一任泰國總理。（圖／美聯社／達志影像）
▲42歲的前進黨主席皮塔是泰國大選總理候選人的黑馬，他誓言成為下一任泰國總理。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

泰國14日國會大選結果出爐，在野的「前進黨」（Move Forward Party）成功勝過執政長達近10年的政府，拿下最多席次一躍成為泰國最大黨。黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）受訪時更自稱自己是「泰國下一任總理」，向媒體表示已經準備好組建下一任政府，誓言成為「所有人的總理」。

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▲泰國大選落幕，前進黨大獲全勝，黨魁皮塔在社群媒體發文，宣布自己將會成為全泰國人民的總理。（圖／翻攝自Pita Limjaroenrat臉書）
▲泰國大選落幕，前進黨大獲全勝，黨魁皮塔在社群媒體發文，宣布自己將會成為全泰國人民的總理。（圖／翻攝自Pita Limjaroenrat臉書）
受到軍方支持的泰國政府在本次大選受到嚴重挫敗，反對派如支持改革的前進黨、為泰黨（Pheu Thai）得票率則遙遙領先，分別佔據前兩名。按照泰國總理選制，候選人想當選必須由500名眾議員及250名參議員投票選出，然而參議員全數由軍政府「保底」指定，這意味著反對派候選人必須擁有376張票才有機會執政。

42歲的前進黨領導人皮塔今（15）在曼谷受訪，他矢言自己要成為「所有人的總理」，並打算尋求與其他5個政黨共同建立執政聯盟。皮塔表示，自己已經向同樣支持政治、經濟改革的為泰黨總理候選人貝東丹（ Paetongtarn Shinawatra）致電，邀請她加入執政聯盟，但目前取得聯盟席次仍只有306席左右，距離能決定誰能擔任總理的關鍵門檻還有一定差距。

▲前進黨黨魁皮塔在本次泰國大選掀起一陣旋風。（圖／美聯社／達志影像）
▲前進黨黨魁皮塔在本次泰國大選掀起一陣旋風。（圖／美聯社／達志影像）
現任總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）在2014年發動軍事政變奪取政權，執政時間將近十年，結果卻是人民基本權利受限、泰國經濟停滯不前，導致今年有突破紀錄的選民站出來投票打算改變現狀，選委會稱有330萬名首投族青年上街投票；然而在投票結果經常因莫名「停電」或政變、法院命令等因素改變的泰國，民眾擔心選舉結果生變，皮塔為此也警告，「若干預選舉結果將付出沉重代價」。

除了政經改革，前進黨也是唯一敦促修改嚴格禁止任何泰國國民「詆譭、羞辱、威脅泰國國王、王后或其他法定繼承人和攝政者」的《冒犯君主法》（Lèse-majesté）之主流政黨，該法上路至今有數以百計的人面臨冒犯君主罪的指控，違反法律者最高恐面臨15年的監禁。

此外，前進黨也希望透過減少軍方對政治的影響力，避免軍政府持續直接指派參議員，黨魁皮塔也提議結束徵兵制、削減國防預算規模、支持通過婚姻平等法案等，成功吸引不少年輕人支持。

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