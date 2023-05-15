泰國大選反對派翻轉政局！前進黨領袖皮塔：我是下一任總理

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42歲的前進黨領導人皮塔今（15）在曼谷受訪，他矢言自己要成為「所有人的總理」，並打算尋求與其他5個政黨共同建立執政聯盟。皮塔表示，自己已經向同樣支持政治、經濟改革的為泰黨總理候選人貝東丹（ Paetongtarn Shinawatra）致電，邀請她加入執政聯盟，但目前取得聯盟席次仍只有306席左右，距離能決定誰能擔任總理的關鍵門檻還有一定差距。
現任總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）在2014年發動軍事政變奪取政權，執政時間將近十年，結果卻是人民基本權利受限、泰國經濟停滯不前，導致今年有突破紀錄的選民站出來投票打算改變現狀，選委會稱有330萬名首投族青年上街投票；然而在投票結果經常因莫名「停電」或政變、法院命令等因素改變的泰國，民眾擔心選舉結果生變，皮塔為此也警告，「若干預選舉結果將付出沉重代價」。
除了政經改革，前進黨也是唯一敦促修改嚴格禁止任何泰國國民「詆譭、羞辱、威脅泰國國王、王后或其他法定繼承人和攝政者」的《冒犯君主法》（Lèse-majesté）之主流政黨，該法上路至今有數以百計的人面臨冒犯君主罪的指控，違反法律者最高恐面臨15年的監禁。
此外，前進黨也希望透過減少軍方對政治的影響力，避免軍政府持續直接指派參議員，黨魁皮塔也提議結束徵兵制、削減國防預算規模、支持通過婚姻平等法案等，成功吸引不少年輕人支持。