高球／狂飆生涯新低62桿　台灣好手潘政琮拜倫尼爾森賽勇奪第四

這位美巡賽一勝好手在德州達拉斯的TPC克雷格牧場（TPC Craig Ranch）演出近乎完美的一輪球。他抓下兩隻老鷹與六記博蒂，吞了一個柏忌，最終以兩桿之差輸給澳洲名將傑森戴伊（Jason Day）。戴伊同樣交卡62桿，拿下他在美巡賽的第13勝。
31歲的潘政琮很高興重拾最佳狀態，他獲得465,500美元的獎金和135分的聯邦快遞盃積分，這使他的排名升至第142位。
「你知道，在這輪比賽之前，我試圖給自己製造很多博蒂推桿機會。我知道果嶺很軟，因為一夜之間下了很多雨，而且我們也打得很好。在後九洞，非常瘋狂…我抓了兩隻老鷹。我認為我以前從未辦到過，打出62桿，這是我在美巡賽上打出的最低桿。在週日和美巡賽上做到這一點真的很酷。」潘政琮說。
他在前九洞抓下六鳥繳出30桿，進入了冠軍爭奪戰。可惜在第10洞吞下柏忌而減緩腳步。然後他又在第14與18洞展現火力，射下老鷹。潘政琮在par 4第14洞開球一桿上果嶺，然後推進24呎推桿，進帳第一隻老鷹。然後在par 5的收尾洞，第二桿從245碼外以雷達般精準的七號木桿攻上果嶺，製造10呎的絕佳獵鷹機會並穩穩地把握住。
「我是關注領先榜的球員之一，有給自己一點挑戰。傑森（當時）是負20桿，我認為負21桿的機會很大，所以我知道需要抓下老鷹。我的開球木桿打得真的很好，留下245碼。由於我的七號木距離大約240碼，所以我放手一搏，結果真的製造完美的抓鷹機會。」
這是潘政琮自2022年2月的創世紀邀請賽（Genesis Invitational）拿下第九名之後，首度在美巡賽進入前十名。這將為他提供更多的動力，在聯邦快遞盃積分榜爭取更高的位置。在八月季後賽結束時，前50名球員能獲得2024美巡指定賽事的參賽資格，這是每位球員的目標，而前125名球員則能取得明年賽季的全陣容賽事參賽資格。
然而，潘政琮準備一步一步來，畢竟他因為手傷而回到台北的家裡長期休養了好幾個月。
「因為我的左手腕，我休息了五個月，能再次參加比賽真是太酷了。一旦受傷，你永遠不知道未來會發生什麼。能回來真的很酷，我終於找回了我的狀態。前兩場比賽剛回來時，有點生疏，有點粗糙，但進展順利。」潘政琮說。
「我的第一場比賽是在海港城（上個月的RBC傳承賽）。我沒打好，開球不在狀況內。上週在富國銀行，我終於開上了許多球道，給自己許多好的博蒂機會。只是推桿不夠火燙而以一桿之差被淘汰，但我的表現是朝好的方向前進。這週我的很多朋友都在這裡為我加油，我認為這對我很有幫助，我的比賽感覺很好。在過去的兩個月裡，我們一直在精進我的球技。」
「我沒有（在手腕上）動手術，我試圖避免動刀，所以我注射了PRP，然後休息了很久，什麼都不做。那挺好的。在我過去的十年裡，我從未有過這樣的經歷，所以我花了很多時間和家人在一起，在台灣和我的妻子待在一起，並且休息了很多。但是四五個月後回來，我可以告訴你，我的球技生疏了。」
前一晚並列領先的中國球員竇澤成，最終並列第五名。他在最後一輪繳出67桿，其中第八洞的雙柏忌最為可惜，因為當時他正以兩桿之差單獨領先。
在美巡賽打出職業生涯最佳成績後，竇澤成大可昂首挺胸。儘管他覺得自己很不走運，因為他的進攻果嶺球飛太遠而出界，在第八洞苦吞六桿。
「今天我有很扎實的開局，沒有太多的想法，但我能感覺到我的狀態很好。第八洞是個大失誤，球落在粗草區邊緣，球位看起來不錯，結果我打出高飛球而出界，真的很可惜。這是一座每個人都可能打出低桿數的球場，就像傑森今天所做的那樣。那一洞讓我失去了很多機會……足足兩桿。但在那之後我總體上表現不錯，只是與前九洞相比，沒有抓到夠多的小鳥。」竇澤成說道。
我是廣告 請繼續往下閱讀