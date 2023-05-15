李玉璽家人逝世0掉淚！自責太冷血 心理諮商找出癥結
藝人李玉璽和嘻哈歌手美麗本人聯手主持Podcast節目《麗璽咧敢》，首集就祭出「重口味」內容，李玉璽透露自己有做心理諮商，美麗本人詢問：「因為工作壓力嗎？」李玉璽表示是因為自小不懂處理情緒，「小時候不知道怎麼釋放情緒，往內心累積。」就連和自己同住的親近家人過世都無法掉淚，自責太冷血，「在現實中哭不出來，難過卻沒有眼淚。大家哭成一團，我卻呆站在那裡。」這幾年透過心理諮商師給的回饋，自己釐清後一步一步「找回感覺」。
記者羅凌筠/綜合報導
李玉璽表示開車時會聽心理諮商系列Podcast，前年有過一段「什麼事都不想做、只想躺著」的時光，李玉璽當時嚴重失眠，一周只睡7、8個小時，後來開始進行諮商，「開始了解自己為什麼會這樣，把心中的結解開。」
看似毫無交集的兩人，因共同演出影集《師大公園地下社會》認識，李玉璽是該劇男主角，遇上飾演樂團成員的美麗本人，兩人意外合拍，因此李玉璽決心邀請對方成為Podcast節目的「另一半」，對方也一通電話就答應。
實際開錄後發現兩人性格不同，美麗本人對李玉璽在節目中的表現感到意外，「他真的不是一個有包袱的人，大家聽的時候應該感覺不出來，但他有時候表情超欠揍，錄起來很爽！」美麗本人認為聽眾可以透過節目聽到兩人不同面向，「李玉璽是真誠之中帶點有趣的感覺，而我是北爛中帶有一點帥氣！」