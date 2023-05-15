交委會考察被指政治行程　何欣純：安全不該分顏色與政治

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何欣純指出，公共安全的要求不存在模糊空間、更不容許任何打折。昨天是母親節，她看到林媽媽自責說：「我說我女兒是被我害死的，我跟她說交通很複雜，最好坐捷運或坐公車。」捷運原該是最安全的公共交通運具，如今卻變成奪命列車，林媽媽的自責太沉痛、也讓政府羞愧。除了究責更要查明原因，避免日後憾事再次發生。
中捷綠線新北環狀線、台北文湖線、高捷黃線皆為無人駕駛的中運量捷運，已運轉27年的文湖線，和中捷一樣是高架化。何欣純要求交通部等單位，應在2週內盤點各地捷運周邊工程、釐清禁限建規範；並要求1週內檢討各軌道系統無障礙偵測、防護、站務人員應變處理機制。交通部應儘速發函給各捷運系統，併同高鐵、台鐵同步要求改善。
何欣純另請交通部研議參考國內高運量駕駛系統，在自動無人駕駛捷運系統設置月台緊急按鈕；相關硬體強化設備未建置改善完成前，協助各捷運系統全力優化緊急應變標準作業流程SOP。運安會相關報告也應盡速公布，讓捷運軌道運輸安全能有所檢討精進。
立委莊競程表示，中捷公司宣稱「SOP」沒問題，根本是大謊言。他要求運安會、交通部鐵道局加速調查程序，保全所有行控中心、車站、電聯車的錄影帶、通聯紀錄，並公佈真相避免重蹈覆徹。
莊競程表示，這個SOP不僅先天設計就充滿漏洞，在41秒的黃金時間內，有許多環節沒被落實。加上事故發生後，中捷公司不誠實、官員層層掩護，讓真相不透明，已演變成台中版的「恩恩案」。
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